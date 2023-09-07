نجداوي ممثلا لـ الاستثمارات الحكوميَّة في الأردنيَّة للمناطق ا
التاريخ
9/7/2023 6:00:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قرَّرت لجنة تسمية ممثِّلي الحكومة في مجالس إدارة الشَّركات أو هيئات مديري الشَّركات التي تساهم بها الحكومة، تعيين المحامي ثائر أحمد النَّجداوي ممثلا عن شركة إدارة الاستثمارات الحكوميَّة في مجلس إدارة شركة المجموعة الأردنيَّة للمناطق الحُرَّة والمناطق التَّنمويَّة.
ويملك نجداوي أكثر من 30 عاما من الخبرة في القوانين الأردنية والإقليمية والدولية وهو المستشار الرئيسي في جميع التزامات الشركة.
ويتمتع نجداوي بخبرة واسعة في تسوية المنازعات وتسوية المنازعات البديلة، حيث مثل العملاء في عدد لا يحصى من المحاكم وإجراءات التحكيم عالية القيمة، وتم تعيينه في أكثر من 650 قضية تحكيم حتى الآن، كمحكم ومحامي على حد سواء.
يحمل نجداوي درجة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية والماجستير في القانون الدولي للأعمال التجارية والتحكيم من كلية الملك في لندن وهو عضو في نقابة المحامين الأردنية منذ عام 1989. وهو أيضا عضو في رابطة المحكمين الأردنيين منذ عام 2005، وهو وسيط مرخص من قبل نقابة المحامين الأمريكية منذ عام 2005 وعضو في محكمة لندن للتحكيم الدولية منذ عام 2010.
MENAFN07092023000151011027ID1107025642
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.