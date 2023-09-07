ويملك نجداوي أكثر من 30 عاما من الخبرة في القوانين الأردنية والإقليمية والدولية وهو المستشار الرئيسي في جميع التزامات الشركة.

ويتمتع نجداوي بخبرة واسعة في تسوية المنازعات وتسوية المنازعات البديلة، حيث مثل العملاء في عدد لا يحصى من المحاكم وإجراءات التحكيم عالية القيمة، وتم تعيينه في أكثر من 650 قضية تحكيم حتى الآن، كمحكم ومحامي على حد سواء.

يحمل نجداوي درجة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية والماجستير في القانون الدولي للأعمال التجارية والتحكيم من كلية الملك في لندن وهو عضو في نقابة المحامين الأردنية منذ عام 1989. وهو أيضا عضو في رابطة المحكمين الأردنيين منذ عام 2005، وهو وسيط مرخص من قبل نقابة المحامين الأمريكية منذ عام 2005 وعضو في محكمة لندن للتحكيم الدولية منذ عام 2010.







