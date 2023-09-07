الداود تستعد لأول مشاركة تاريخية أردنية للقوس بالألعاب الآسيوية
التاريخ
9/7/2023 6:00:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ستسجل رياضة القوس والسهم الأردنية مشاركة تاريخية هي الأولى من نوعها في دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية وذلك خلال الفترة الممتدة من ٢٣ سبتمبر إلى ٨ أكتوبر القادم.
وسيمثل المنتخب الوطني للقوس والسهم في هذه الدورة اللاعبة ديانا الداود في القوس الأولمبي Recurve إلى جانب المدرب كريم البديري.
ورفعت ديانا الداود من وتيرة تحضيراتها استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية حيث وصفت هذه المشاركة بالمميزة والهامة لرياضة القوس والسهم الأردنية والتي تعتبر من الرياضات الحديثة في المملكة.
وأضافت الداود :” أشعر بسعادة كبيرة وفخر عظيم أن أكون أول من يُمثل رياضة القوس والسهم الأردنية في دورات الألعاب الآسيوية وهذا يمنحنا نحن ممارسي هذه اللعبة حافز كبير لمواصلة السعي نحو أحلامنا وأمنياتنا في هذه الرياضة”.
وأكملت قائلةً:” الآن نتطلع للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة واكتساب الخبرة كونها واحدة من أقوى البطولات والتي تضم أفضل اللاعبين واللاعبات في العالم”.
وستخوض ديانا الداود – والتي بدأت ممارستها لرياضة القوس والسهم في عام ٢٠٢٠ – معسكراً تدريبياً في كوريا الجنوبية وذلك استعداداً للمشاركة في آسياد هانغتشو.
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