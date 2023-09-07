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الداود تستعد لأول مشاركة تاريخية أردنية للقوس بالألعاب الآسيوية

9/7/2023 6:00:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ستسجل رياضة القوس والسهم الأردنية مشاركة تاريخية هي الأولى من نوعها في دورة الألعاب الآسيوية والتي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية وذلك خلال الفترة الممتدة من ٢٣ سبتمبر إلى ٨ أكتوبر القادم.

وسيمثل المنتخب الوطني للقوس والسهم في هذه الدورة اللاعبة ديانا الداود في القوس الأولمبي Recurve إلى جانب المدرب كريم البديري.

ورفعت ديانا الداود من وتيرة تحضيراتها استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية حيث وصفت هذه المشاركة بالمميزة والهامة لرياضة القوس والسهم الأردنية والتي تعتبر من الرياضات الحديثة في المملكة.

وأضافت الداود :” أشعر بسعادة كبيرة وفخر عظيم أن أكون أول من يُمثل رياضة القوس والسهم الأردنية في دورات الألعاب الآسيوية وهذا يمنحنا نحن ممارسي هذه اللعبة حافز كبير لمواصلة السعي نحو أحلامنا وأمنياتنا في هذه الرياضة”.

وأكملت قائلةً:” الآن نتطلع للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقبلة واكتساب الخبرة كونها واحدة من أقوى البطولات والتي تضم أفضل اللاعبين واللاعبات في العالم”.

وستخوض ديانا الداود – والتي بدأت ممارستها لرياضة القوس والسهم في عام ٢٠٢٠ – معسكراً تدريبياً في كوريا الجنوبية وذلك استعداداً للمشاركة في آسياد هانغتشو.

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