تحويلة جزئية على اتوستراد الزرقاء لتركيب نفق مشاة

حيث سيتم وبالتعاون مع مديرية الأمن العام تحويل السير للقادمين من عمان باتجاه الزرقاء وتحويلهم يميناً الى مثلث وادي العش ومن ثم يساراً (تحويلة رقم 1) بإتجاه طريق جابر ويساراً بإتجاه وادي الحجر.

وكذلك تحويل السير للقادمين من الزرقاء باتجاه عمان الى يمين نفق الزيتونة بإتجاه إشارة مستشفى الزيتونة ومن ثم يمين الإشارة الى طريق وادي الحجر مع الأخذ بعين الاعتبار فتح الطريق لمراجعي مستشفى الزيتونة.





وأكدت الوزارة أن التحويلات المرورية مجهزة باللوحات الإرشادية وكافة عناصر السلامة العامة ، داعية

سالكي الطريق الى التقيد بالإشارات التحذيرية والإرشادية والإلتزام بأسس القيادة الآمنة وتعليمات مرتبات شرطة السير والكوادر العاملة في الميدان.