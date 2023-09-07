تحويلة جزئية على اتوستراد الزرقاء لتركيب نفق مشاة

تحويلة جزئية على اتوستراد الزرقاء لتركيب نفق مشاة
التاريخ
9/7/2023 6:00:09 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن تحويل حركة السير بشكل مؤقت اعتباراً من منتصف ليل (الخميس / الجمعة) ولغاية ظهر يوم غدٍ الجمعة على جزء من طريق عمان – الزرقاء لغايات تركيب جسر مشاة على مدخل نفق الزيتونة ضمن أعمال مشروع حافلات التردد السريع عمان – الزرقاء (الحزمة الرابعة).
حيث سيتم وبالتعاون مع مديرية الأمن العام تحويل السير للقادمين من عمان باتجاه الزرقاء وتحويلهم يميناً الى مثلث وادي العش ومن ثم يساراً (تحويلة رقم 1) بإتجاه طريق جابر ويساراً بإتجاه وادي الحجر.
وكذلك تحويل السير للقادمين من الزرقاء باتجاه عمان الى يمين نفق الزيتونة بإتجاه إشارة مستشفى الزيتونة ومن ثم يمين الإشارة الى طريق وادي الحجر مع الأخذ بعين الاعتبار فتح الطريق لمراجعي مستشفى الزيتونة.
وأكدت الوزارة أن التحويلات المرورية مجهزة باللوحات الإرشادية وكافة عناصر السلامة العامة ، داعية
سالكي الطريق الى التقيد بالإشارات التحذيرية والإرشادية والإلتزام بأسس القيادة الآمنة وتعليمات مرتبات شرطة السير والكوادر العاملة في الميدان.
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