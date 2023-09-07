أعداد مرتفعة من سكان فرنسا يجبرون على تقليل نفقات الطعام

(MENAFN
) بين بحث جديد يوم الأربعاء الموافق 6 أيلول، أن عدداً مرتفعاَ من السكان في فرنسا يجبرون على تقليل مصاريف الوجبات والصحة ويتعاملون مع أمورهم بطريقة صعبة، لأنهم يعيشيون بحساب بنكي مكشوف.
كما أفاد البحث ، الذي تقوم به شركة "إبسوس" التي تختص في دراسات السوق عوضاَ عن منظمة "الإغاثة الشعبية الفرنسية", غير الحكومية، بأن 32 بالمئة من المواطنين لا يقدرون دائماً تكبد مصاريف الوجبات الكافية، أو الوجبات الصحية، لتجهيز 3 وجبات كل يوم.
كذلك لجأ أغلب المواطنين لتقليل انفاقهم على اللحوم أولاً عندما يناصلون لتكبد نفقة الطعام، وأفاد 72 بالمئة بأنهم يخففون من أكل اللحوم في عدة فترات على الأقل.
في حين قامت شركة "ابسوس" باستبيانات هاتفية مع 996 مواطناَ يبلغون 16 سنة أو أكبر, للتعليم، وذلك ضمن الفترة من 17 و18 من شهر حزيران.
وصرح حوالي 43 بالمئة بأنه لم يعد باستطاعتهم أكل الفاكهة والخضراوات يومياَ, كما بين البحث أن زيادة التضخم وصعود الأسعار قاد السكان لتحت خط الفقر في فرنسا.
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