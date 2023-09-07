ساعات قليلة قبل إغلاق الميركاتو السعودي .. نجوم على الرادار

وينتهي "الميركاتو السعودي" مع نهاية اليوم الخميس 7 سبتمبر، في الوقت الذي ينتظر فيه عشاق كرة القدم بفارغ الصبر ما سيحمله آخر يوم في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023 من مفاجآت وانتقالات مثيرة.

ما يزال لاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على رأس اهتمامات الاتحاد السعودي، رغم رفضه عدة عروض سابقة من النادي. وقد يكون الخميس "الفرصة الأخيرة" للاتحاد لإقناع النجم المصري.

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن مدرب "الريدز" يورغن كلوب سيكون أكثر الأشخاص ارتياحا بعد إغلاق الميركاتو السعودي.

يعد قائد توتنهام السابق، الحارس الفرنسي هوغو لوريس، من الأسماء المهمة التي فشلت في إتمام أي تعاقد خلال الميركاتو الأوروبي.

وسيكون الدوري السعودي آخر خيار للوريس لتأمين الرسمية الموسم المقبل، بعدما جرى تعويضه هذا الصيف في توتنهام، بغولييلمو فيكاريو. وزعمت تقارير في مايو الماضي أنه تم الاتصال به من إحدى الأندية السعودية لاقتراح عرض من شأنه أن يضاعف راتبه البالغ 100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا ثلاث مرات.

الأمر نفسه ينطبق على دوني فان دي بيك، حيث فشل الهولندي في الانتقال إلى ريال سوسيداد وأياكس ولوريان.

اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي هو الآخر فشل في التعاقد مع فريق بشكتاش التركي. ويأمل ناديه أرسنال في أن يغريه "عرض سعودي" للتحرك في اللحظة الأخيرة.

كما تم ربط "المنبوذ" من باريس سان جرمان ماركو فيراتي بالانتقال إلى دوري "روشن" خلال النافذة الصيفية، مع فقدان اللاعب الدولي الإيطالي مكانته تحت قيادة المدرب الجديد لويس إنريكي. وكان فيراتي موضوعا لعرض من الهلال في يوليو الماضي.

نجم آخر على الرادار السعودي، هو الفرنسي بول بوغبا، الذي يرغب فريقه يوفنتوس الإيطالي في الانفصال عنه، بعدما لعب 10 مرات فقط منذ عودته إلى النادي في الصيف الماضي.

إحدى الصفقات التي يبدو من المرجح أن تتم قبل نهاية اليوم، تتعلق بانضمام ديماري غراي إلى نادي الاتفاق، في صفقة بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني.

ويقال أيضا إن مدافع وست هام نايف أكرد وقائد نيوكاسل جمال لاسيليس هما هدفان بارزان للأندية السعودية قبل الموعد النهائي.