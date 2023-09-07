خصومات مميزة لاشتراكات Rest Hills Gym & Spa
التاريخ
9/7/2023 5:25:53 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – أعلن نادي Rest Hills Gym & Spa عن طرح خصومات مميزة على اشتراكات الثلاثة أشهر، في مرافق النادي.
ويتضمن العرض توفير حمام تركي مجانا، عند الاشتراك الشامل في مرافق النادي، في الصالات الرياضية والمسبح الذي يتوفر فيه جاكوزي وساونا، وبـ 99 دينارا لمدة 3 أشهر.
وتتوفر في النادي، الذي يقع في فندق ريست هيلز – قرب إشارات التعليم العالي – شارع ياجوز، صالات رياضية ومسابح مع حمام تركي وساونا وجاكوزي مجهزة لاستقبال الزوار، مع كادر من المدربين الخبراء في مختلف المجالات.
ويقدم النادي عروضا متنوعة للاشتراك في مرافقه المختلفة، فضلا عن دورات متعددة للصغار والكبار، وبفترات منفصلة للرجال والنساء.
للاطلاع أكثر على النادي والعرض الجديد، تابع المرفقين أدناه:
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