كشفت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن أنها تجري محادثات مع العديد من الجهات لتنضم إلى قائمة مزودي المعلومات الائتمانية في الدولة، وعلى رأس تلك الجهات الدوائر العقارية والبلديات وذلك بغرض ضم معلومات الالتزامات الإيجارية، إضافة إلى مؤسسات الإسكان التي تُعنى بتقديم قروض الإسكان للمواطنين.

وقال مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، في حوار أجرته معه وكالة أنباء الإمارات «وام»: «إن عدد المتعاملين المسجلين لدى الشركة حالياً يصل إلى 14 مليونا ما بين المتعاملين القائمين والقدامى من أفراد وشركات، موزعين ما بين نحو 12.7 مليون فرد، و1.3 مليون شركة».

وأوضح أن عدد المتعاملين النشطين الحاصلين على تسهيلات مالية أو قروض من البنوك، من الأفراد يصل إلى أكثر من 3.2 مليون شخص، فيما يتجاوز عدد الشركات الحاصلة على التسهيلات الائتمانية من البنوك الـ153 ألف شركة.

وتقدم الاتحاد للمعلومات الائتمانية خدمات التقييم والتقارير الائتمانية للأفراد والشركات؛ حيث يشمل التقرير كافة المعلومات الائتمانية تفصيلاً، بينما يتمثل التقييم الائتماني في رقم ثلاثي يشير إلى مدى احتمال تعثر الفرد أو الشركة في سداد التزاماته المالية في الموعد المحدد خلال 12 شهراً مقبلة، ويتراوح التقييم الخاص بالمتعاملين بين 300 نقطة وهو الحد الأدنى و900 نقطة كحد أعلى.

وتوقع لطفي في حديثه لـ«وام» أن تتم إضافة الالتزامات الإيجارية من قبل بعض الجهات إلى التقارير الائتمانية بداية العام المقبل، وقال: «نتطلع أيضاً إلى هيئات الإسكان والجهات التي توفر قروض إسكان للمواطنين في الدولة، كبرنامج الشيخ زايد للإسكان، ومؤسسة الشيخ محمد بن راشد للإسكان، وهيئة أبوظبي للإسكان، وبرنامج إسكان الشارقة».

احتساب الالتزامات

وأكد أهمية تزويد المعلومات الائتمانية من هيئات الإسكان، كون ذلك يسهل طريقة احتساب نسب الالتزامات وفقاً لتوجيهات المصرف المركزي، متوقعاً أن تتم إضافة بعض هيئات الإسكان خلال الربع الأول من العام المقبل لتظهر المعلومات ضمن التقارير الائتمانية.

وأوضح أن الوضع الائتماني لأي شخص أو جهة يمكن أن يتغير بشكل سريع، فمنذ منح الموافقة على قرض إسكان على سبيل المثال وحتى الحصول عليه قد تتغير العديد من الأمور ومن بينها أن يحصل المتعامل على قرض إضافي، لتظهر هذه المعلومات في نظام التسهيلات الأمر الذي يزيد من كفاءته وعدالته.

وكشف لطفي عن إضافة أسماء المستفيدين من صناديق معالجة الديون المتعثرة لتظهر في التقارير الائتمانية الخاصة بهم وذلك منذ عدة أسابيع، وهو ما ساعد البنوك وزاد من قدرتها على تطبيق قواعد وضوابط المصرف المركزي، وقال: «عملنا في الشركة خلال الفترة الماضية مع المصرف المركزي فيما يخص الصناديق التي تغطي القروض المتعثرة، موضحاً أن الصناديق تغطي بعض ديون المواطنين، ما يعني ظهور قائمة أسماء المستفيدين من الدعم في التقارير الائتمانية الامر الذي يسهم في الحد من الإقراض غير الصحي ولجم الأعباء، لا سيما وأن أنظمة»المركزي«تمنع البنوك من تقديم القروض للمستفيدين من الدعم لمدة أربع سنوات».

الجهات

المزودة

وفيما يخص الجهات التي تزود شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية قال لطفي:«في البداية كانت البنوك وشركات التمويل أهم الجهات المستهدفة، وبعد ذلك قمنا بإدخال المعلومات الخاصة بشركات الاتصالات التي تزودنا بمعلومات حسابات الشركات والأفراد، ثم المحاكم؛ حيث وصلنا في محادثاتنا مع المحاكم الاتحادية ومحاكم دبي ومحاكم رأس الخيمة، ومحاكم أبوظبي إلى المرحلة النهائية، بحيث يمكن أن يتم الربط معها نهاية العام الجاري».

وأضاف «تعتبر شركات الكهرباء والمياه مزودا مهما للمعلومات الائتمانية، ولدينا الآن أبوظبي والعين للتوزيع، والاتحاد للمياه والكهرباء، ونجري حاليا محادثات مع هيئة كهرباء ومياه دبي»ديوا«، وهيئة الشارقة للكهرباء والمياه»سيوا«، ونتطلع إلى الشراكة مع الجات المعنية كافة لتطويرمؤشرات حول وجود التزامات مالية، كون الالتزام المالي لأي شخص أو جهة غير مقتصر على البنوك».

دخول المناقصات

وتابع «النظرة والتعامل مع المعلومات الائتمانية تتغير، والعديد من الجهات باتت أكثر اهتماماً بتزويد المعلومات الائتمانية والحصول عليها، فعلى سبيل المثال، باتت بعض الجهات الحكومية تستخدم التقييم الائتماني كأحد المؤشرات للموافقة على قبول العروض للدخول في مناقصاتها، وبعض الجهات على سبيل المثال تشترط ألا يقل التقييم الائتماني عن 720 نقطة».

وبين أن كل جهة تستخدم معلومات التقارير التي تزيد عن 300 معلومة بشكل مختلف حسب مجال عملها.

وأشار إلى أن البنوك كانت المستفيد الوحيد من التقارير الائتمانية التي تصدرها الشركة، لكن حصتها باتت نحو 80% في ظل دخول جهات جديدة حكومية وخاصة، بينما تتوزع الـ 20% المتبقية على جهات أخرى، بينما ترتفع نسبة البنوك إلى نحو 88% فيما يخص تقارير ومعلومات الأفراد.

وحول الجهات الخاصة، قال لطفي: «هناك الكثير من الجهات كالمطورين العقاريين الذين لا يرغبون بتأجير أشخاص متعثرين».

مؤشرات أكثر تخصصية

ولفت لطفي، إلى أن الشركة ستصدر خلال الفترة المقبلة مؤشرات أكثر تخصصية، من ضمنها مؤشرات مخصصة لقطاع العقارات وللمؤجرين، ولشركات التأمين وغيرهم، وقال: «التقارير والتقييمات الائتمانية ليست مكلفة ليتم الاستغناء عنها، إذ تقل تكلفة التقييم بالنسبة للمشتركين عن 5 دراهم ويمكن أن تصل إلى نصف درهم، فيما تبدأ تكلفة التقارير من 30 درهما لكنها تنخفض إلى 10 دراهم بحسب كمية التقارير التي تطلبها كل جهة».

وحول عدد التقارير والتقييمات الائتمانية التي تصدرها الشركة، أفاد بأنها أصدرت في بداية مشوارها عام 2015، نحو مليون تقرير وتقييم ائتماني، بينما أصدرت في 2022 أكثر من 7.2 مليون تقرير وتقييم، متوقعا أن يصل عدد التقارير والتقييمات إلى أكثر من 8 مليون بحلول نهاية العام الجاري.

وفيما يخص قياس أثر المعلومات الائتمانية على السوق المالي والاقتصادي بشكل عام، أكد لطفي أن احتمال غياب معلومات معينة عن البنوك أو الجهات التي تقدم خدمات تنطوي على أمور مالية كان وارد، لكن لكن هذه الفجوة أغلقت فيما يخص التعثر المصرفي، بيينما تتخذ الشركة المزيد من الخطوات من أجل جعل الصورة أكثر اكتمالا بما يساعد على اتخاذ القرار الائتماني بشكل أكثر دقة.



تحصين الأفراد والشركات

وأشار إلى أن البنك لم يكن قادرا على تحديد صحة خياراته الائتمانية، لكن هذه المسألة باتت اليوم سهلة ولا تحتاج إلى جهد، وهو ما تلمسه الشركة من خلال ما تفيد به البنوك، وهو أمر يسهم ليس فقط في تحصين النظام المصرفي والمالي، بل وفي تحصين الأفراد والشركات ضد الانكشاف على أعباء مالية لا يستطيعون تحملها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية: «عند الحديث عن الشركات فالمعلومات موجودة ويتم استخدامها لكن المسألة قد تكون مختلفة بعض الشيء مقارنة بالأفراد، والعمل مستمر من أجل الوصول إلى أعلى مستويات الشمولية والدقة».

وأوضح أن «الاتحاد» تمتلك تقارير ائتمانية حول كافة الشركات العاملة في الدولة طالما كانت شركة مقترضة سابقاً أو لديها تسهيل أو فواتير كهرباء ومياه أو اتصالات، لكن التقييم الائتماني قد لا يكون متوفرا لبعض الشركات، لا سيما الكبرى التي لديها أكثر من 250 تسهيلا ائتمانيا، لأن التعامل معها مختلف.

كلفة التقارير التحليلية

وحول التقارير التحليلية التي تقدمها الشركة للبنوك العاملة في السوق المحلي، أشار لطفي إلى أن تكاليفها تبدأ من 10 ألاف درهم وتصل إلى 200 ألف درهم بحسب البنك وقاعدة عملائه وتسهيلاته، لافتاً إلى أن البنوك الكبيرة كافة في الدولة تحصل على هذه الخدمة.

وأكد أن البنوك تتابع وتسأل عن التقارير الربعية لأنها تدخل في عملية تقييم الأداء وإجراء الدراسات الداخلية المتخصصة سواء من قبل إدارات المخاطر أو إدارات المبيعات أو غيرها.

أما فيما يخص التقارير الائتمانية من الخارج، فأشار إلى أنها خدمة أطلقت العام الجاري للمشتركين لدى الشركة، بحيث يستطيع البنك طلب تقرير ائتماني خارجي لعميل حديث الإقامة في الدولة ويرغب في الحصول على تسهيل ائتماني.

وأوضح أن البنك يطلب موافقة العملاء من بلدان معينة للحصول على تقاريرهم الائتمانية الخارجية، لافتاً إلى أن الوصول إلى هذه الخدمة متاح بالنسبة للمتعاملين من 10 دول هي (أستراليا، الهند، كينيا، كوريا الجنوبية، المكسيك، نيجيريا، الفلبين، إسبانيا، سويسرا، وبريطانيا)، بينما تتطلع الشركة لتوسيع قائمة هذه الدول خلال الفترة المقبلة.

تقييم الشيكات

وتحدث لطفي عن تقييم الشيكات، قائلاً: «الشيكات وسيلة أساسية في العمل التجاري وفي تسديد المدفوعات الدورية وكذلك في العلاقات المالية الفردية، وبالتالي فإن الكثير من الجهات التي تتلقى الشيكات تسعى لمعرفة مدى احتمال تحصيلها أو تعثر مقدمها».

تجدر الإشارة إلى أن قيمة الشيكات التي تم مسحها حتى تاريخ يوليو 2023 تجاوزت 7.3 مليارات درهم.

وأشار إلى أن تقييم الشيك يمكن أن يتم من قبل المستفيد ودون موافقة مانح الشيك لأن المؤشر لا يظهر معلومات سرية، بحيث يسهم في تفادي التعامل أو الحصول على شيكات تنطوي على احتمالية رجوع مرتفعة.

وتُعتبر «الاتحاد للمعلومات الائتمانية» شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية، تأسست في عام 2012 لتتولى جمع المعلومات الائتمانية من المؤسسات المالية وغير المالية في الدولة، وتحليلها وتبويبها واستخدامها لإصدار التقارير والتقييمات الائتمانية للأفراد والشركات في الدولة.

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