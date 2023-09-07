10 منح دراسية للطلبة المواطنين للالتحاق بكلية محمد بن راشد للإعلام في «أمريكية دبي»
التاريخ
9/7/2023 5:25:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت
كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي، بالشراكة مع مجلس دبي للإعلام، عن فتح أبوابها لطلاب الثانوية العامة الإماراتيين المتخرجين حديثاً لفرصة الحصول على منحة دراسية كاملة في مجالات الإعلام الحديث للسنة الدراسية 2023-2024،
وذلك ضمن مبادرة منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام.
للتقديم يرجى إرسال المتطلبات المذكورة أدناه إلى البريد الإلكتروني ()
وذلك بموعد أقصاه 11/09/2023.
المتطلبات:
- شهادة الثانوية العامة المصدقة.
- شهادة معادلة مؤهل الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم باستثناء الطلاب الذين تخرجوا من المدارس الحكومية.
- شهادة EmSAT أو IELTS
أو TOEFL .
- شهادة SAT إذا توفرت.
- صورة جواز السفر مع الإضبارة.
- صورة شخصية.
- نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية (من الجهتين).
- رسالة إعفاء من الخدمة الوطنية للذكور.
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN07092023000110011019ID1107025563
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.