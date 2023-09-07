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10 منح دراسية للطلبة المواطنين للالتحاق بكلية محمد بن راشد للإعلام في «أمريكية دبي»

9/7/2023 5:25:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت
كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي، بالشراكة مع مجلس دبي للإعلام، عن فتح أبوابها لطلاب الثانوية العامة الإماراتيين المتخرجين حديثاً لفرصة الحصول على منحة دراسية كاملة في مجالات الإعلام الحديث للسنة الدراسية 2023-2024،
وذلك ضمن مبادرة منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام.

للتقديم يرجى إرسال المتطلبات المذكورة أدناه إلى البريد الإلكتروني ()
وذلك بموعد أقصاه 11/09/2023.

المتطلبات:

- شهادة الثانوية العامة المصدقة.
- شهادة معادلة مؤهل الثانوية العامة من وزارة التربية والتعليم باستثناء الطلاب الذين تخرجوا من المدارس الحكومية.
- شهادة EmSAT أو IELTS
أو TOEFL .
- شهادة SAT إذا توفرت.
- صورة جواز السفر مع الإضبارة.
- صورة شخصية.
- نسخة من بطاقة الهوية الإماراتية (من الجهتين).
- رسالة إعفاء من الخدمة الوطنية للذكور.

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