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بالفيديو وزير الدفاع يبحث مع السفير الصيني ترتيبات الزيارة المرتقبة لسمو نائب الأمير إلى بكين

9/7/2023 5:21:04 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، الاستعدادات الجارية للزيارة القادمة والتي سوف يقوم بها وفد رسمي برئاسته وعضوية وزراء النفط والخارجية والمالية والتجارة وذلك للترتيب للزيارة المرتقبة لسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الاحمد، لجمهورية الصين الشعبية في وقت لاحق من هذا الشهر.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر السيف وبحضور وزيرة الاشغال العامة
د. اماني بوقماز، ووزير المالية فهد الجارالله، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة البلاد تشانغ جيانوي.

وتعمل الحكومتان الكويتية والصينية على الاعداد والترتيب للزيارة الهامة لسمو نائب الأمير وولي العهد، والتي من المتوقع أن تشمل توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة والحيوية للبلدين الصديقين في مجالات عدة، منها ما يتعلق في البنية التحتية والتنموية، ومن أهمها بناء وتشغيل ميناء مبارك الكبير، بالإضافة إلى اتفاقية تتعلق بمشاريع الإسكان يتم بموجبها بناء مدينة إسكانية متكاملة يتجاوز عدد وحداتها 25 الف وحدة سكنية يراعى في تصميمها وتنفيذها توفير جميع الاحتياجات والمتطلبات الضرورية والعصرية للمواطن، كما ستشمل الزيارة كذلك التوقيع على اتفاقية للتعاون على انشاء مشروع حيوي للطاقة البديلة والمتجددة في الكويت والذي يأتي ضمن اطار التزام دولة الكويت فيما يخص جهود مكافحة التغير المناخي بالاضافة إلى عدد من الاتفاقيات الأخرى.

MENAFN07092023000130011022ID1107025551

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