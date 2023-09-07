الزعماء الأفارقة يسألون المجتمع الدولي للمساندة

(MENAFN
) سأل الزعماء الأفارقة يوم الأربعاء الموافق 6 أيلول, في نهاية قمة تاريخية، المجتمع الدولي إلى مساندتهم في الانتفاع من قدرات القارة في التصدي لظاهرة احترار المناخ، عن طريق الاستثمارات وإصلاح النظام المالي العالمي.
كما كان الهدف عن طريق قمة المناخ الإفريقية الأولى التركيز على الموارد الغير مستغلّة للطاقات المتجدّدة، لإتاحة البلدان الإفريقية من التنمية الاقتصادية من المشاركة في كبح ظاهرة احترار المناخ التي تعتبر هذه البلدان من الأشد أذىَ منها.
كذلك أفاد المشاركون في إعلانهم النهائي المشترك الذي سمي بـ "إعلان نيروبي" بأن "إفريقيا لديها القدرة والطموح على حدّ سواء لتكون جزءاً أساسياً من الحل العالمي لتغيّر المناخ".
في حين أكملوا أنّه لإطلاق إمكاناتها "على نطاق يمكن أن يساهم بشكل كبير في إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، سيكون من الضروري مضاعفة التدفّقات الحالية لتمويل التنمية والاستثمارات".
وعرضت هذه الدول إقامة "هيكل تمويلي جديد يتكيف مع حاجات إفريقيا بما في ذلك إعادة الهيكلة وتخفيف عبء الديون" من أجل ذلك، التي ترمي بوزنها على اقتصاداتها.
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