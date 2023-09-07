وقالت قوات الولاية إن دانيلو سوزا كافالكانتي (34 عاما)، الذي كان يقضي حكما بالسجن مدى الحياة لقتله صديقته السابقة، هرب من سجن مقاطعة تشيستر قبل أسبوع.

ونشرت الشرطة في مقاطعة تشيستر، الخميس، فيديو من داخل السجن، يوضح لحظة هروب كافالكانتي الغريبة.

وبحسب الفيديو، وفي غفلة من الحرس، توجه كافالكانتي في الفيديو لحائطين متقاربين، وتسلق عليهما بخفة ومهارة، واضعا جسده بشكل أفقي، ليستمر بالصعود على الحائط بهذه الطريقة حتى وصل للأعلى.

ومنذ هروبه، تم رصد القاتل أربع مرات على الأقل في دائرة نصف قطرها ميلان من بلدة بوكوبسون، مع استجابة الشرطة المحلية لأكثر من 100 إبلاغ من السكان.

وقالت شرطة ولاية بنسلفانيا إنها جلبت المزيد من التكنولوجيا والأفراد للمساعدة في المطاردة، بما في ذلك تشغيل تسجيل بصوت والدته "تطالبه فيه بالاستسلام بسلام" حيث يتم إطلاق الصوت من مروحية تقوم بتمشيط المنطقة.

وأُدين كافالكانتي في 16 أغسطس بطعن صديقته السابقة حتى الموت، حيث وجه لديبورا برانداو 38 طعنة قاتلة أمام طفليها الصغيرين في عام 2021.

قاتل خطير يهرب من سجن أميركي بطريقة ولا أسهل!

