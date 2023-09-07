

ورفع اقتصاديون توقعاتهم لأداء هذا العام بمقدار نقطة مئوية واحدة، بسبب الطلب الاستهلاكي القوي، وأسواق العمل القوية بشكل غير متوقع.

وحذّر التقرير، من أن ارتفاع الطلب المستمر من شأنه أن يبقي التضخم العالمي مرتفعاً لفترة أطول، ما يجبر واضعي أسعار الفائدة في الاقتصادات المُتقدمة على إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة حتى العام المقبل.



وأضاف أنه في كثير من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، سيكون هناك ركوداً لكنه سيأتي لاحقا.