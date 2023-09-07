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تقرير: توقعات بتباطؤ النمو العالمي في 2024 بسبب الفائدة المرتفعة

9/7/2023 5:13:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بيّن تقرير اقتصادي بريطاني، أن أسعار الفائدة المرتفعة باستمرار في الاقتصادات الكبرى يعني أن النمو العالمي من المُرجح أن يتباطأ العام المقبل 2024.
وأوضح التقرير، أن التوقعات تشير إلى انخفاض ناتج النمو العالمي ليصل إلى 2.1% في 2024، عن نسبة 2.4% التي من المتوقع أن يسجلها الاقتصاد العالمي نهاية هذا الحالي.


ورفع اقتصاديون توقعاتهم لأداء هذا العام بمقدار نقطة مئوية واحدة، بسبب الطلب الاستهلاكي القوي، وأسواق العمل القوية بشكل غير متوقع.
وحذّر التقرير، من أن ارتفاع الطلب المستمر من شأنه أن يبقي التضخم العالمي مرتفعاً لفترة أطول، ما يجبر واضعي أسعار الفائدة في الاقتصادات المُتقدمة على إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة حتى العام المقبل.


وأضاف أنه في كثير من البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة، سيكون هناك ركوداً لكنه سيأتي لاحقا.

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