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تفاوت سعري ملحوظ يضرب أسعار الذهب عالمياً

9/7/2023 5:13:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الخميس، تقلبات بشكل ملحوظ، وتفاوت واضح بين سعري العقود الآجلة والفورية، خلال بداية التعاملات.
يأتي ذلك بعد خسائر لـ 5 جلسات متتالية، مع بقاء الدولار فوق أعلى مستوياته التي سجلها في منتصف آذار الماضي، عقب بيانات أظهرت أن قطاع الخدمات الأمريكي ارتفع بشكل غير متوقع في آب الماضي.
وتراجعت اليوم العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.04%، فيما ارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.15%.

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