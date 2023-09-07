تفاوت سعري ملحوظ يضرب أسعار الذهب عالمياً

تفاوت سعري ملحوظ يضرب أسعار الذهب عالمياً
التاريخ
9/7/2023 5:13:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - شهدت أسعار الذهب عالمياً، اليوم الخميس، تقلبات بشكل ملحوظ، وتفاوت واضح بين سعري العقود الآجلة والفورية، خلال بداية التعاملات.
يأتي ذلك بعد خسائر لـ 5 جلسات متتالية، مع بقاء الدولار فوق أعلى مستوياته التي سجلها في منتصف آذار الماضي، عقب بيانات أظهرت أن قطاع الخدمات الأمريكي ارتفع بشكل غير متوقع في آب الماضي.
وتراجعت اليوم العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.04%، فيما ارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.15%.
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