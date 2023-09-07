أرامكو السعودية ترفع سعر بيع نفط الخام العربي الخفيف

أرامكو السعودية ترفع سعر بيع نفط الخام العربي الخفيف
التاريخ
9/7/2023 5:13:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - رفعت المملكة العربية السعودية سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف بمقدار 10 سنتات للبرميل ليصبح 3.60 دولارا للبرميل.
ونقلت تقارير أن أرامكو السعودية قد ترفع سعر نفط الخام العربي الخفيف بنحو 45 سنتا للبرميل، وهو أعلى سعر للخام حتى الآن منذ مطلع هذا العام الحالي.
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