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أرامكو السعودية ترفع سعر بيع نفط الخام العربي الخفيف

9/7/2023 5:13:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفعت المملكة العربية السعودية سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف بمقدار 10 سنتات للبرميل ليصبح 3.60 دولارا للبرميل.
ونقلت تقارير أن أرامكو السعودية قد ترفع سعر نفط الخام العربي الخفيف بنحو 45 سنتا للبرميل، وهو أعلى سعر للخام حتى الآن منذ مطلع هذا العام الحالي.

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