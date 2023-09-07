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زيلينسكي يهدد الاتحاد الأوروبي باللجوء إلى المحكمة

9/7/2023 5:13:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) كييف/PNN- هدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي باللجوء إلى المحكمة في حال استمرار القيود على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية.

وقال زيلينسكي في كلمته خلال قمة دول مبادرة "البحار الثلاثة": "أوكرانيا تعارض بشدة أي قيود إضافية على تصدير حبوبنا!"، مشيرًا إلى أن كييف تراقب "بهدوء" كيف أصبحت الحبوب الأوكرانية مصدرًا للربح الجيد لعدد من دول أوروبا.

وألقى زيلينسكي أيضًا "كلمة منفصلة" إلى المفوضية الأوروبية، قائلًا إن "أساس أوروبا" يتضمن المنافسة الحرة و"الوفاء بالتعهدات"، مضيفا أن كييف لا تعيق المنافسة، ولكنها لن تقبل "بانتهاك التعهدات التي قُدمت لنا"، بما في ذلك اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، وفقا لـ"سبوتنيك".

وتابع: "إذا كان من الضروري القتال من أجل أوكرانيا وأسس أوروبا المشتركة في لجان التحكيم، فسنقاتل حتى وإن لم نرغب في ذلك. إذا كان من الضروري القتال في منتديات المنظمات الدولية، فسنقاتل هناك أيضًا".

يشار إلى أنه في مطلع سبتمبر/أيلول، نقلت وسائل أعلام أمريكية عن نائب رئيس مكتب زيلينسكي إيغور جوفكا أن كييف ستطعن في أي حظر تفرضه المفوضية الأوروبية على استيراد الحبوب من أوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي.

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