زيلينسكي يهدد الاتحاد الأوروبي باللجوء إلى المحكمة

زيلينسكي يهدد الاتحاد الأوروبي باللجوء إلى المحكمة
التاريخ
9/7/2023 5:13:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
كييف/PNN- هدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي باللجوء إلى المحكمة في حال استمرار القيود على استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية.
وقال زيلينسكي في كلمته خلال قمة دول مبادرة "البحار الثلاثة": "أوكرانيا تعارض بشدة أي قيود إضافية على تصدير حبوبنا!"، مشيرًا إلى أن كييف تراقب "بهدوء" كيف أصبحت الحبوب الأوكرانية مصدرًا للربح الجيد لعدد من دول أوروبا.
وألقى زيلينسكي أيضًا "كلمة منفصلة" إلى المفوضية الأوروبية، قائلًا إن "أساس أوروبا" يتضمن المنافسة الحرة و"الوفاء بالتعهدات"، مضيفا أن كييف لا تعيق المنافسة، ولكنها لن تقبل "بانتهاك التعهدات التي قُدمت لنا"، بما في ذلك اتفاقية الشراكة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، وفقا لـ"سبوتنيك".
وتابع: "إذا كان من الضروري القتال من أجل أوكرانيا وأسس أوروبا المشتركة في لجان التحكيم، فسنقاتل حتى وإن لم نرغب في ذلك. إذا كان من الضروري القتال في منتديات المنظمات الدولية، فسنقاتل هناك أيضًا".
يشار إلى أنه في مطلع سبتمبر/أيلول، نقلت وسائل أعلام أمريكية عن نائب رئيس مكتب زيلينسكي إيغور جوفكا أن كييف ستطعن في أي حظر تفرضه المفوضية الأوروبية على استيراد الحبوب من أوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي.
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