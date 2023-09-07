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مستوطنون يحرقون أشجار زيتون معمرة في تل الرميدة بالخليل

9/7/2023 5:13:42 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- أحرق مستوطنون، الليلة الماضية، أشجار زيتون معمرة في منطقة تل الرميدة وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية للوكالة الرسمية، بأن مجموعة من المستوطنين أحرقوا ثلاثة أشجار زيتون معمرة في منطقة تل الرميدة التي تقع قرب مستوطنة "رمات يشاي" الجاثمة على أراضي المواطنين.

وقال الناشط في حقوق الإنسان والدفاع عن الخليل عماد أبو شمسية لـلوكالة الرسمية ، إن الأهالي تمكنوا من السيطرة على الحريق، بعد أن أتت النيران على ثلاثة أشجار معمرة تعود لعائلتي قنبي، وزاهدة.

وأضاف أن المستوطنين يسعَون إلى إحراق أكبر عدد من أشجار الزيتون المعمرة، بهدف السيطرة على المنطقة وشق شارع استيطاني من العين الجديدة في تل الرميدة وصولا إلى شارع الشهداء، مشيرا إلى تعرض أشجار الزيتون للحرق عدة مرات خلال هذا العام.

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