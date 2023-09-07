وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية عن رونالدو المتواجد بالمدينة الرياضية في ضواحي لشبونة بمعسكر منتخب البرتغال، قال رونالدو إن زخم الدوري السعودي أقوى من نظيره البرتغالي.

وأوضح: " الدوري السعودي أقوى من نظيره البرتغالي لأنه "لا يوجد صخب كبير"، و"جودة الأسماء أفضل بكثير".

وأكد رونالدو أنه "فخور" بأنه كان رائداً في كرة القدم السعودية وأشار إلى أن الجميع كانوا يظنون أنه أصيب بـ"الجنون"، حين قال إن الدوري السعودي سيصبح من أفضل الدوريات.

وقال: "كنت أعلم ذلك، وما زلت أقول ذلك، الجميع كانوا يظنون أنني أصبت بالجنون، ولكن ظهر أن الجنون ليس جنوناً للغاية.. من الطبيعي اللعب في الدوري السعودي، كلاعب للنصر، كنت أعلم أن هذا سيحدث".

وشدد لاعب النصر السعودي أنه يشعر بـ"الفخر لمساهمته في تغيير ثقافة دولة وكرة القدم"، قائلا: "كنت رائداً وأنا فخور بذلك، أكثر ما أريده هو أن تواصل التطور لكي تحلق عالياً".

وقلل "الدون" من أهمية الانتقادات الموجهة لأموال المشروع السعودي لأنه "توجد مشاكل وجدل في كل الأنحاء".

وقال: "من الطبيعي أن يتم الانتقاد، ما هو الدوري الذي لا يتم فيه الانتقادات؟ أين المكان الذي لا توجد به مشاكل وجدل؟ هناك مشاكل في كل الأنحاء، إسبانيا، البرتغال".

كما أبدى كريستيانو فخره بلعبه لمنتخب البرتغال لـ29 عاماً، وقال: "من الصعب فعل ذلك، ولكني أثبت أنه يمكن تحقيق ذلك".

وقال: "أفكر بطريقة أخرى في آخر عامين، حدثت أشياء جعلتني أفكر في أنه يجب أن أعيش اللحظة الحالية، لا يمكنني التفكير على المدى الطويل، كل شيء يمكن أن يحدث، قد يحدث شيء ويغير كل شيء، الاستمتاع باللحظة الحالية أمر جيد".

وتتصدر البرتغال مجموعتها في تصفيات أمم أوروبا، وتواجه الجمعة سلوفاكيا في براتيسلافا ثم تستقبل لوكسمبورغ الاثنين.