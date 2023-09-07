رونالدو: الدوري السعودي أقوى من البرتغالي.. وأشعر بالفخر لمساهمتي في تطويره
التاريخ
9/7/2023 5:13:40 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
/PNN/ اعتبر كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر، أن الدوري السعودي "أفضل من الدوري البرتغالي" خلال الفترة الحالية.
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية عن رونالدو المتواجد بالمدينة الرياضية في ضواحي لشبونة بمعسكر منتخب البرتغال، قال رونالدو إن زخم الدوري السعودي أقوى من نظيره البرتغالي.
وأوضح: " الدوري السعودي أقوى من نظيره البرتغالي لأنه "لا يوجد صخب كبير"، و"جودة الأسماء أفضل بكثير".
وأكد رونالدو أنه "فخور" بأنه كان رائداً في كرة القدم السعودية وأشار إلى أن الجميع كانوا يظنون أنه أصيب بـ"الجنون"، حين قال إن الدوري السعودي سيصبح من أفضل الدوريات.
وقال: "كنت أعلم ذلك، وما زلت أقول ذلك، الجميع كانوا يظنون أنني أصبت بالجنون، ولكن ظهر أن الجنون ليس جنوناً للغاية.. من الطبيعي اللعب في الدوري السعودي، كلاعب للنصر، كنت أعلم أن هذا سيحدث".
وشدد لاعب النصر السعودي أنه يشعر بـ"الفخر لمساهمته في تغيير ثقافة دولة وكرة القدم"، قائلا: "كنت رائداً وأنا فخور بذلك، أكثر ما أريده هو أن تواصل التطور لكي تحلق عالياً".
وقلل "الدون" من أهمية الانتقادات الموجهة لأموال المشروع السعودي لأنه "توجد مشاكل وجدل في كل الأنحاء".
وقال: "من الطبيعي أن يتم الانتقاد، ما هو الدوري الذي لا يتم فيه الانتقادات؟ أين المكان الذي لا توجد به مشاكل وجدل؟ هناك مشاكل في كل الأنحاء، إسبانيا، البرتغال".
كما أبدى كريستيانو فخره بلعبه لمنتخب البرتغال لـ29 عاماً، وقال: "من الصعب فعل ذلك، ولكني أثبت أنه يمكن تحقيق ذلك".
وقال: "أفكر بطريقة أخرى في آخر عامين، حدثت أشياء جعلتني أفكر في أنه يجب أن أعيش اللحظة الحالية، لا يمكنني التفكير على المدى الطويل، كل شيء يمكن أن يحدث، قد يحدث شيء ويغير كل شيء، الاستمتاع باللحظة الحالية أمر جيد".
وتتصدر البرتغال مجموعتها في تصفيات أمم أوروبا، وتواجه الجمعة سلوفاكيا في براتيسلافا ثم تستقبل لوكسمبورغ الاثنين.
MENAFN07092023000205011050ID1107025445
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.