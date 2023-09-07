لليوم الثامن: الاحتلال يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم شمال طولكرم
التاريخ
9/7/2023 5:13:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
طولكرم/PNN- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثامن على التوالي، إغلاق البوابة المقامة على مقطع جدار الفصل والتوسع العنصري، غرب قرية عكابا شمال طولكرم.
وقال رئيس مجلس قروي عكابا تيسير عمارنة للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال أغلقت البوابة منذ أسبوع، دون إبداء الأسباب، ومنعت العمال والمزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية خلف الجدار، ما فاقم معاناتهم خاصة أنهم يعتمدون في دخلهم على الزراعة في أراضيهم، مع قرب موسم قطف ثمار الزيتون.
وأوضح أن جدار الفصل العنصري التهم 2500 دونم من أراضي القرية، في حين فرضت قوات الاحتلال على المزارعين قيودا تعجيزية للوصول إلى أراضيهم.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال وضعت ألواحا من الباطون والمكعبات الإسمنتية على طول الجدار من عكابا إلى بلدة قفين المجاورة، العام الماضي.
MENAFN07092023000205011050ID1107025443
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.