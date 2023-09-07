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لليوم الثامن: الاحتلال يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم شمال طولكرم

9/7/2023 5:13:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم/PNN- واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثامن على التوالي، إغلاق البوابة المقامة على مقطع جدار الفصل والتوسع العنصري، غرب قرية عكابا شمال طولكرم.

وقال رئيس مجلس قروي عكابا تيسير عمارنة للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال أغلقت البوابة منذ أسبوع، دون إبداء الأسباب، ومنعت العمال والمزارعين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية خلف الجدار، ما فاقم معاناتهم خاصة أنهم يعتمدون في دخلهم على الزراعة في أراضيهم، مع قرب موسم قطف ثمار الزيتون.

وأوضح أن جدار الفصل العنصري التهم 2500 دونم من أراضي القرية، في حين فرضت قوات الاحتلال على المزارعين قيودا تعجيزية للوصول إلى أراضيهم.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال وضعت ألواحا من الباطون والمكعبات الإسمنتية على طول الجدار من عكابا إلى بلدة قفين المجاورة، العام الماضي.

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