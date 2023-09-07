كهرباء القدس وجامعة بوليتكنك فلسطين تبحثان سبل التعاون المشترك
التاريخ
9/7/2023 5:13:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس /PNN / في اطار التعاون والتشبيك المستمر التقى وفد من شركة كهرباء محافظة القدس بممثلين عن كلية المهن التطبيقية في جامعة بوليتكنك فلسطين وذلك في اطار توسيع مجالات التعاون مع المجتمع المحلي والمؤسسات الوطنية.
و اسضافت كلية المهن التطبيقية ممثلة بعميد الكلية الدكتور محمد ابو طه ورئيس دائرة المهن الهندسية الكهربائية والميكانيكية الاستاذ مهند نصار وفدا من شركة كهرباء محافظة القدس ممثلا بمدير مركز التدريب المهندس بسام بدر ومستشار لجنة الفحص والترخيص المهندس راتب ابو غوش ومدير المحطات المركزية المهندس رضا السراج ومدير دائرة التحكم والمراقبة المهندس أمجد كمال والمدرب المتخصص بالطاقة الشمسية المهندس محسن سلطان.
وفي إطار تفعيل العلاقة التعاونية بين جامعة بوليتكنك فلسطين وشركة كهرباء القدس، تمت مناقشة ابرز مجالات التعاون المشترك وذلك تمهيدا لتوقيع اتفاقية تفاهم وتعاون بين المؤسستين بهدف تعزيز مخرجات التخصصات الهندسية الكهربائية عموما وتخصص دبلوم الهندسة الكهربائية والطاقة المتجددة بشكل خاص.
وخلال اللقاء أيضا تم عرض لمحة تاريخية حول جامعة بوليتكنك فلسطين واحدث ما حققته من انجازات، وتلى ذلك عرض مفصل حول تاريخ كلية المهن التطبيقية وبرامجها بالاضافة الى عرض تفصيلي حول برامج دائرة المهن الهندسية الكهربائية والميكانيكية.
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