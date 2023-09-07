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كهرباء القدس وجامعة بوليتكنك فلسطين تبحثان سبل التعاون المشترك

9/7/2023 5:13:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس /PNN / في اطار التعاون والتشبيك المستمر التقى وفد من شركة كهرباء محافظة القدس بممثلين عن كلية المهن التطبيقية في جامعة بوليتكنك فلسطين وذلك في اطار توسيع مجالات التعاون مع المجتمع المحلي والمؤسسات الوطنية.

و اسضافت كلية المهن التطبيقية ممثلة بعميد الكلية الدكتور محمد ابو طه ورئيس دائرة المهن الهندسية الكهربائية والميكانيكية الاستاذ مهند نصار وفدا من شركة كهرباء محافظة القدس ممثلا بمدير مركز التدريب المهندس بسام بدر ومستشار لجنة الفحص والترخيص المهندس راتب ابو غوش ومدير المحطات المركزية المهندس رضا السراج ومدير دائرة التحكم والمراقبة المهندس أمجد كمال والمدرب المتخصص بالطاقة الشمسية المهندس محسن سلطان.



وفي إطار تفعيل العلاقة التعاونية بين جامعة بوليتكنك فلسطين وشركة كهرباء القدس، تمت مناقشة ابرز مجالات التعاون المشترك وذلك تمهيدا لتوقيع اتفاقية تفاهم وتعاون بين المؤسستين بهدف تعزيز مخرجات التخصصات الهندسية الكهربائية عموما وتخصص دبلوم الهندسة الكهربائية والطاقة المتجددة بشكل خاص.

وخلال اللقاء أيضا تم عرض لمحة تاريخية حول جامعة بوليتكنك فلسطين واحدث ما حققته من انجازات، وتلى ذلك عرض مفصل حول تاريخ كلية المهن التطبيقية وبرامجها بالاضافة الى عرض تفصيلي حول برامج دائرة المهن الهندسية الكهربائية والميكانيكية.

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