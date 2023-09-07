الأردن: افتتاح بابوا غينيا سفارة في القدس خطوة مرفوضة وتعد جسيم للقانون الدولي
التاريخ
9/7/2023 5:13:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
عمان/PNN- أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، قيام بابوا غينيا الجديدة بفتح سفارة لها في القدس.
وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي في بيان اليوم الخميس، أن فتح السفارة في القدس خطوة مرفوضة ومدانة، وتعد خرقا صارخا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد على أن أية إجراءات أو قرارات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني، باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني، مبينا أن تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيد حل الدولتين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، والوصول إلى حل عادل ودائم يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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