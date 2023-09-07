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الإحصاء: انخفاض عدد رخص الأبنية على مستوى فلسطين

9/7/2023 5:13:35 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن عدد رخص الأبنـية الصادرة للمباني السكنيـة وغير السكنيـة بلغ 2395 رخصة خلال الربع الثاني من 2023، منها 1467 رخصة جديدة.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن عدد الرخص الصادرة في فلسطين انخفض خلال الربع الثاني من 2023 بنسبة 5% مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، كما سجل انخفاضاً قدره 8% مقارنة بالربع المناظر من 2022، إذ انخفض عدد الرخص للأبنية الجديدة بنسبة 10% مقارنة بالربع الأول من 2023، وانخفض بنسبة 6% مقارنة بالربع المناظر من 2022.

وأشار إلى أن مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) بلغ 1205000 متر مربع، منها 977 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و228 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

وبلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 5083 وحدة سكنيـة مساحاتها 862 ألف متر مربع، منها 4046 وحدة سكنية جديدة مساحاتها 694 ألف متر مربع، و1037 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 168 ألف متر مربع.

وقد سجل عدد الوحدات السكنية الجديدة ارتفاعاً بنسبة 5% خلال الربع الثاني من 2023 مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، وبنسبة 1% مقارنة بالربع المناظر من 2022.

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