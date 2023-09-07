مؤشر "إيفرجراند" الصيني يصعد بمعدل 70 بالمئة

(MENAFN
) صعد مؤشر شركة "إيفرجراند" الصينية للتطوير العقاري يوم الأربعاء الموافق 6 أيلول، بمعدل 70 بالمئة, ليتولى قيادة الأرباح التي سجلها سهم "هانغ سينغ", الذي يعتبر السهم الأساس لأداء بورصة هونغ كونغ.
كما بدأ مؤشر "إيفرجراند" التداولات بأرباح وصلت الى 82 بالمئة, تبعاَ لما قالته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية في بيان عن أداء الشركات العقارية الموجودة ضمن السهم، لكنها انخفضت في آخر التداولات إلى 70 بالمئة فقط.
كذلك قال البيان بأن مجال العقارات كان في مقدمة المجالات الرابحة ضمن سهم "هانغ سينغ", لكن السهم بصفة إجمالية ما يزال في المنطقة الحمراء، وكانت شركات مجالي الرعاية الصحية والصناعة الأشد انخفاضاَ في أسهمها ضمن المؤشر.
في حين قام البيان برصد زيادات واضحة في أسهم شركات عقارية أخرى ضمن المؤشر بما يشبه انتفاضة في أداء أسهم المجال بتولي مؤشر "إيفرجراند" القيادة. وكان من أهم الأسهم العقارية الرابحة سهما شركتي "كانتري جاردن هولدينجز" و"لوجان جروب", فصعدا بمعدل 26 بالمئة, و28 بالمئة على التتابع.
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