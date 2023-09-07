الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من القدس
التاريخ
9/7/2023 5:12:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة فلسطينيين من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وقالت هيئة شؤون الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أمير سلايمة، ومحمد مراغة، والفتيين مؤمن سلايمة، ويوسف قباني، من بلدة سلوان.
وفا
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