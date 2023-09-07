Thursday, 07 September 2023 01:28 GMT

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من القدس

9/7/2023 5:12:29 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة فلسطينيين من بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وقالت هيئة شؤون الأسرى، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين أمير سلايمة، ومحمد مراغة، والفتيين مؤمن سلايمة، ويوسف قباني، من بلدة سلوان.

وفا


MENAFN07092023000208011052ID1107025435

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث