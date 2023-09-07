إصابة بتصادم مركبة ودراجة نارية على طريق كوريدور عبدون

إصابة بتصادم مركبة ودراجة نارية على طريق كوريدور عبدون
التاريخ
9/7/2023 5:12:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أصيب شخص، اليوم الخميس، إثر حادث تصادم وقع بين مركبة ودراجة نارية، على طريق كوريدور عبدون باتجاه دير غبار، في العاصمة عمّان.
وقال مصدر أمني، لـ " الوكيل الإخباري" إن الإصابة بسيطة، ولم ينتج عن الحادث أي أثر مروري كبير.
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