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إصابة بتصادم مركبة ودراجة نارية على طريق كوريدور عبدون

9/7/2023 5:12:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصيب شخص، اليوم الخميس، إثر حادث تصادم وقع بين مركبة ودراجة نارية، على طريق كوريدور عبدون باتجاه دير غبار، في العاصمة عمّان.
وقال مصدر أمني، لـ " الوكيل الإخباري" إن الإصابة بسيطة، ولم ينتج عن الحادث أي أثر مروري كبير.




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