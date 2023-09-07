مُقرب للفنان جورج وسوف ينفي تعرضه لحادث سير ويوضح ما حدث معه



وأكد المصدر المقرب من الفنان جورج وسوف لموقع ''وان.تي.في " المختص بنشر اخبار النجوم ، أن الفنان بخير تمامًا وبصحة جيدة .



وأشار إلى أن سيارة الفنان توقفت جانب الطريق لتغيير إطار السيارة فقط، ولم يحدث أي حادث سير مروع .



ودعا لعدم مشاركة الأخبار المزيفة التي تدعي بتدهور حالته الصحية.

