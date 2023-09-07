مُقرب للفنان جورج وسوف ينفي تعرضه لحادث سير ويوضح ما حدث معه
التاريخ
9/7/2023 5:12:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تداولت شائعات كثيرة تفيد بتعرض الفنان جورج وسوف لحادث سير مروع على طريق البدّاوي في لبنان صباح اليوم. ومع ذلك، نفى مصدر مقرب من الفنان تمامًا صحة هذا الخبر.
وأكد المصدر المقرب من الفنان جورج وسوف لموقع ''وان.تي.في " المختص بنشر اخبار النجوم ، أن الفنان بخير تمامًا وبصحة جيدة .
وأشار إلى أن سيارة الفنان توقفت جانب الطريق لتغيير إطار السيارة فقط، ولم يحدث أي حادث سير مروع .
ودعا لعدم مشاركة الأخبار المزيفة التي تدعي بتدهور حالته الصحية.
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