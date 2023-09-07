

ويرتكز التمرين على اختبار القدرات الوطنية في عمليات الاستجابة والإنقاذ والتعامل مع الرسائل التوعوية وقت وقوع الزلازل والتأكد من منعة البنى التحتية الحيوية وآليات استقبال وتوزيع المساعدات، وتحديث قواعد البيانات ذات العلاقة بما يضمن إدامة الحياة اليومية خلال الزلزال وبعد وقوعه.



كما تهدف الخطة الوطنية للتعامل مع الزلازل إلى التخفيف من آثارها من خلال تحديث المعايير والاشتراطات على المباني قيد الإنشاء وتطبيقها، وتدعيم المباني المُنشأة، وذلك من خلال حشد الجهد الوطني التكاملي لتسخير كافة الأدوات لقائد الأزمة بما يضمن تدفق معلوماتي واحصائي دقيق يعزّز الاستجابة للكارثة.



ويؤكّد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على أن تمرين درب الأمان (3) يُنفّذ ضمن الخطة التدريبية التي تعزّز الاستعداد والاستجابة لكافة الأزمات والكوارث الوطنية حمايةً لحياة وممتلكات المواطنين.