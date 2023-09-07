أعراض تدل على تناول فطر سام

أعراض تدل على تناول فطر سام
التاريخ
9/7/2023 5:12:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال عالم السموم الألماني مارتن إيبيكه، إن بعض الأعراض تدل على تناول فطر سام، مثل فطر الغاريقون أصفر القشرة، وفطر النمر وفطر قبعة الموت.
وأوضح إيبيكه أن التسمم بالفطر له أعراض عديدة تتمثل في الغثيان والقيء والإسهال والتشنجات، واضطرابات المشي والهلاوس.
وشدد إيبيكه على ضرورة الاتصال بالإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض، للخضوع للعلاج وتناول الترياق في الوقت المناسب، لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على تناول فطر سام، والمتمثلة في الدخول بغيبوبة وأضرار جسيمة بالكلى، والفشل الكبدي وصولاً إلى الوفاة.
ومن ناحية أخرى، أشار عالم السموم الألماني إلى أن المرء قد يعاني أيضاً من مشاكل بالجهاز الهضمي، بعد تناول فطر صالح للأكل، وذلك في حال تناول فطر فاسد أو تناول فطر نيء بكميات كبيرة. وبشكل عام، ينبغي طهي الفطر جيداً.
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