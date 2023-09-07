أعراض تدل على تناول فطر سام



وشدد إيبيكه على ضرورة الاتصال بالإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض، للخضوع للعلاج وتناول الترياق في الوقت المناسب، لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على تناول فطر سام، والمتمثلة في الدخول بغيبوبة وأضرار جسيمة بالكلى، والفشل الكبدي وصولاً إلى الوفاة.

ومن ناحية أخرى، أشار عالم السموم الألماني إلى أن المرء قد يعاني أيضاً من مشاكل بالجهاز الهضمي، بعد تناول فطر صالح للأكل، وذلك في حال تناول فطر فاسد أو تناول فطر نيء بكميات كبيرة. وبشكل عام، ينبغي طهي الفطر جيداً.



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