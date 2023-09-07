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أعراض تدل على تناول فطر سام

9/7/2023 5:12:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال عالم السموم الألماني مارتن إيبيكه، إن بعض الأعراض تدل على تناول فطر سام، مثل فطر الغاريقون أصفر القشرة، وفطر النمر وفطر قبعة الموت.
وأوضح إيبيكه أن التسمم بالفطر له أعراض عديدة تتمثل في الغثيان والقيء والإسهال والتشنجات، واضطرابات المشي والهلاوس.


وشدد إيبيكه على ضرورة الاتصال بالإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض، للخضوع للعلاج وتناول الترياق في الوقت المناسب، لتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على تناول فطر سام، والمتمثلة في الدخول بغيبوبة وأضرار جسيمة بالكلى، والفشل الكبدي وصولاً إلى الوفاة.

ومن ناحية أخرى، أشار عالم السموم الألماني إلى أن المرء قد يعاني أيضاً من مشاكل بالجهاز الهضمي، بعد تناول فطر صالح للأكل، وذلك في حال تناول فطر فاسد أو تناول فطر نيء بكميات كبيرة. وبشكل عام، ينبغي طهي الفطر جيداً.

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