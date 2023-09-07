انطلاق برنامج رفع قدرات العاملين بالقطاع السياحي في إربد



وقالت مديرة سياحة إربد مشاعل الخصاونة، إن المشروع يهدف إلى إكساب المشاركين من أبناء المجتمع المحلي والباحثين والباحثات عن العمل بالمهارات الأساسية، كإعداد الطعام ومهارات إنتاج الخبائز والحلويات.



وأوضحت أن البرنامج الذي يشارك فيه 110 على مستوى المحافظة، ويستمر 3 أشهر، جاء لتمكين المشاركين على ممارسة العمل بحرفية وتقنية عالية، لافتة إلى أن المتدرب سيحصل على حوافز مالية تغطي مواصلاته وشهادة مزاولة.



بدورها، أشارت مديرة معهد التدريب المهني فدوى العجلوني، إلى أن تنفيذ هذه البرامج التدريبية، يأتي لتوفير الفرص النوعية للشباب، وخاصة الإناث لضمان دمجهم بسوق العمل، مؤكدة اهتمام المعهد بعقد الشراكات النوعية مع مختلف القطاعات التنموية والمنظمات الدولية، لتنفيذ مشروعات تدريبية تتوافق مع مهارات المستقبل واحتياجات سوق العمل.



وبينت أن نسبة 70% من حاملي شهادات مزاولة المهنة من المعهد يعملون بها، داخل وخارج المملكة.

