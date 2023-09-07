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باص عمان: 3 سنوات صلاحية البطاقة الذكية

9/7/2023 5:12:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن باص عمان أن صلاحية بطاقة باص عمّان الذكية صالحة للاستخدام لمدة ثلاث سنوات .
وأضاف في منشور له عبر صفحته على الفيسبوك "البطاقة الافتراضية لا مدة صلاحية لها وبإمكانكم استخدامها بأي وقت ومعرفة صلاحية البطاقة الخاصة بكم عبر تطبيق باص عمّان."

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