باص عمان: 3 سنوات صلاحية البطاقة الذكية
التاريخ
9/7/2023 5:12:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أعلن باص عمان أن صلاحية بطاقة باص عمّان الذكية صالحة للاستخدام لمدة ثلاث سنوات .
وأضاف في منشور له عبر صفحته على الفيسبوك "البطاقة الافتراضية لا مدة صلاحية لها وبإمكانكم استخدامها بأي وقت ومعرفة صلاحية البطاقة الخاصة بكم عبر تطبيق باص عمّان."
MENAFN07092023000208011052ID1107025427
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.