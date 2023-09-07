4 قطاعات تجارية تتوافق على تحديد ساعات لإغلاق المحال بعمان

وطرح الحضور أهمية اجراء استفتاء مع باقي القطاعات حول عطلة يوم الجمعة، حيث تباينت الآراء بين مؤيد للإغلاق التام للقطاعات الأربعة، وبين من يرى أن تفتح المحال التجارية من الصباح وحتى ما قبل صلاة الجمعة، ومنهم من رأى أن تفتح المحال التجارية من بعد صلاة الجمعة وحتى موعد الإغلاق الذي سيتم الاتفاق عليه.

وشدد الحضور على ضرورة أن يكون هناك عدالة في التطبيق على جميع القطاعات التجارية في حال صدور قرار بذلك، وأن يشمل القرار المحال التجارية داخل "المولات" مع اعطائهم ساعة إضافية عن موعد الاغلاق الذي سيتم اعتماده لخصوصية عمل هذه المولات.



وأشارت دراسة للغرفة إلى أن 60.2% من أصحاب المنشآت التجارية يؤيدون تحديد ساعات عمل المنشآت، بالمقابل فإن 24.5% لا يؤيدون ذلك، فيما امتنع 15.3% عن الإجابة.

