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4 قطاعات تجارية تتوافق على تحديد ساعات لإغلاق المحال بعمان

9/7/2023 5:12:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توافق ممثلون لـ 4 قطاعات تجارية، على تحديد ساعات لإغلاق المحال التجارية بالعاصمة عمان طيلة أيام السنة، مع منحهم الحرية في ساعة فتحها.
وأجمع الحضور، خلال جلسة عصف ذهني نظمتها غرفة تجارة عمان، على ضرورة تنظيم أوقات دوام المحال التجارية لما له من آثار اقتصادية واجتماعية لصاحب العمل والعاملين لديهم.
ومثل الحضور خلال الجلسة التي جاءت لمناقشة نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته الغرفة بخصوص تحديد ساعات العمل بالعاصمة عمّان ( تجار ومنتجي الأثاث والسجاد، والكهربائيات والالكترونيات، ومصنعي القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية، ومنتجي المواد المنزلية).
وحسب بيان للغرفة صدر اليوم الخميس، أكد الحضور أهمية عدم تحديد بداية ساعات العمل خلال الفترة الصباحية، نظراً لطبيعة وخصوصية كل قطاع تجاري، وارتباطه باحتياجات المواطن وطلاب المدارس وموظفي القطاع العام والخاص.

وطرح الحضور أهمية اجراء استفتاء مع باقي القطاعات حول عطلة يوم الجمعة، حيث تباينت الآراء بين مؤيد للإغلاق التام للقطاعات الأربعة، وبين من يرى أن تفتح المحال التجارية من الصباح وحتى ما قبل صلاة الجمعة، ومنهم من رأى أن تفتح المحال التجارية من بعد صلاة الجمعة وحتى موعد الإغلاق الذي سيتم الاتفاق عليه.
وشدد الحضور على ضرورة أن يكون هناك عدالة في التطبيق على جميع القطاعات التجارية في حال صدور قرار بذلك، وأن يشمل القرار المحال التجارية داخل "المولات" مع اعطائهم ساعة إضافية عن موعد الاغلاق الذي سيتم اعتماده لخصوصية عمل هذه المولات.


وأشارت دراسة للغرفة إلى أن 60.2% من أصحاب المنشآت التجارية يؤيدون تحديد ساعات عمل المنشآت، بالمقابل فإن 24.5% لا يؤيدون ذلك، فيما امتنع 15.3% عن الإجابة.

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