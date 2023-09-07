Thursday, 07 September 2023 01:27 GMT

أسهم أوروبا تتكبد أطول سلسلة خسائر

9/7/2023 5:12:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة السابعة على التوالي اليوم الخميس، لتتجه صوب تكبد أطول سلسلة خسائر في أكثر من 5 سنوات، متأثرة بمخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأوروبي، والإبقاء على أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% مسجلا أدنى مستوى في أسبوع.
وتراجعت أسهم التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 1%، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد صدور بيانات قطاع الخدمات الأميركي، والتي جاءت أقوى من المتوقع، ما أثار المخاوف من أن التضخم يعني أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

MENAFN07092023000208011052ID1107025425

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث