أسهم أوروبا تتكبد أطول سلسلة خسائر

أسهم أوروبا تتكبد أطول سلسلة خسائر
التاريخ
9/7/2023 5:12:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة السابعة على التوالي اليوم الخميس، لتتجه صوب تكبد أطول سلسلة خسائر في أكثر من 5 سنوات، متأثرة بمخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأوروبي، والإبقاء على أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة.
وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% مسجلا أدنى مستوى في أسبوع.
وتراجعت أسهم التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 1%، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد صدور بيانات قطاع الخدمات الأميركي، والتي جاءت أقوى من المتوقع، ما أثار المخاوف من أن التضخم يعني أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.
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