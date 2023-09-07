محمد منير يكشف سبب إلغاء جولته في أمريكا



وأوضح منير، الشهير بلقب 'الكينج'، أن عدم الوصول إلى اتفاق مناسب بينه وبين الشركة المنظمة هو السبب الرئيسي لإلغاء حفلاته هناك، وليس بسبب مرض أو تعرضه لوعكة صحية، كما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.



وكان من المقرر أن يحيي منير ثلاث حفلات في أمريكا، بداية من الجمعة 1 سبتمبر (أيلول) في ولاية نيويورك، والسبت 9 سبتمبر (أيلول) في ولاية كاليفورنيا، والسبت 16 سبتمبر (أيلول) في ولاية فلوريدا."

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