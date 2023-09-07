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مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

9/7/2023 5:12:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ناشد المواطن أمجد فراس عبد باميان أهل الخير بضرورة التبرع بالدم من أي زمرة باسم شقيقه المريض غيث، والذي يرقد على سرير الشفاء في مركز الحسين للسرطان.

وقال إن شقيقه بحاجة إلى الكثير من وحدات الدم خلال الفترة القادمة دون أن يحدد عددها، لافتا إلى أن عمره 7 سنوات ويعاني من سرطان الدم منذ 3 أشهر.

وأضاف أن التبرع سيكون في بنك الدم التابع لمركز الحسين للسرطان.


للتواصل مع ذوي المريض: 0796538799

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