مناشدة عاجلة للتبرع بالدم
التاريخ
9/7/2023 5:12:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - ناشد المواطن أمجد فراس عبد باميان أهل الخير بضرورة التبرع بالدم من أي زمرة باسم شقيقه المريض غيث، والذي يرقد على سرير الشفاء في مركز الحسين للسرطان.
وقال إن شقيقه بحاجة إلى الكثير من وحدات الدم خلال الفترة القادمة دون أن يحدد عددها، لافتا إلى أن عمره 7 سنوات ويعاني من سرطان الدم منذ 3 أشهر.
وأضاف أن التبرع سيكون في بنك الدم التابع لمركز الحسين للسرطان.
للتواصل مع ذوي المريض: 0796538799
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