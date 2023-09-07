

وكما أوضح مصدر طبي، فإن الهواء المتحرك يسبب هبات من الغبار وحبوب اللقاح، وهو ما يعد خبراً سيئاً لأي شخص يعاني من الحساسية والربو وحمى القش .



وإذا كنت ترتدي عدسات لاصقة، فقد تجد أيضاً أن المروحة تسبب جفاف العينين، ناهيك عن تأثير التجفيف الذي يمكن أن تحدثه المروحة على بشرتك أيضاً، مما يجعلها بحاجة إلى الترطيب بشكل دائم.

ومن أضرار تسليط المروحة على الإنسان:

- جفاف الفم والحلق: بسبب الهواء المندفع بشكل متواصل.

- تهيج الجيوب الأنفية: بسبب جفاف الأنف الناجم عن الهواء المتواصل والمندفع بقوة داخل الأنف إضافة إلى أنه محمل بالأتربة.

- زيادة إفراز المخاط: وانسداد الجيوب الأنفية والشعور المزعج بالمخاط العالق في الحلق.

- تهيج حساسية الصدر: بسبب تحريك الهواء للغبار ودفعه باتجاه الأنف ثم الرئة ما يثير أعراض الحساسية.

- جفاف الجلد: بمنعه من التعرق واستمرار ضخ الهواء المندفع.

- آلام العضلات والتهاب المفاصل: كرد فعل طبيعي للهواء المندفع.

- سيلان الأنف: بسبب الغبار الذي يتراكم على المروحة وينتقل إلى الأنف.

- ضيق تنفس: بسبب انسداد الجيوب الأنفية أو تأثر الصدر بتيار الهواء.

- حكة في الحلق: خاصة لدى مرضى الحساسية نتيجة الغبار العالق.

- العطس ودموع العين: كرد فعل طبيعي لمقاومة الغبار وحبوب اللقاح في الربيع.

- آلام الرقبة: بسبب تسليط الهواء على الرأس فيستيقظ الإنسان بآلام في رقبته.

احتمالية الإصابة بحمى القش: نتيجة تعرض مرضى الحساسية للغبار.



وبدلاً من استخدام المروحة، قد ترغب في تجربة تبريد منزلك بطريقة أخرى. على سبيل المثال، يمكنك تعليق ملاءة مبللة أمام نافذة مفتوحة، وهي طريقة غريبة ولكنها مفيدة. ويمكنك أيضاً الاستعداد مسبقاً عن طريق إبقاء النوافذ مغلقة أثناء النهار للاستمتاع بغرفة نوم أكثر برودة في المساء.



ومن خلال إيقاف تشغيل المروحة، يمكنك أيضاً توفير بعض المال. وأوضح خبير الطاقة أوسويتش بين غاليزي أن هناك خطوات يمكنك اتخاذها للمساعدة في تخفيض التكاليف إذا كنت تريد استخدام المروحة.



ونصح قائلاً: "حاول وضع وعاء من مكعبات الثلج أمام مروحتك لتبريد غرفتك. وتأكد من إبقاء المروحة خالية من الغبار، للتأكد من أنها تعمل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة".

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