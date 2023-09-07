أعلنت مجلة "فرانس فوتبول"، خلال الساعات الماضية، قائمة أولية ضمت أسماء المرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية 2023، لأفضل لاعب في العالم.

وضمت القائمة 30 لاعباً، تم اختيارهم بالنظر لما قدموه خلال الموسم الماضي 2023/2022، وجاء بينهم الثنائي العربي محمد صلاح نجم ليفربول (مصر)، وياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي (المغرب)، بخلاف قوائم أخرى ضمت 30 مرشحة للكرة الذهبية (سيدات)، و10 مرشحين لجائزة "ياشين" لأفضل حارس مرمى، و10 مرشحين لجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم.

وتعد جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" إحدى أقدم وأهم الجوائز الفردية في عالم كرة القدم، حيث انطلقت عام 1956، وفي عام 2010 اندمجت مع جائزة "فيفا" لأفضل لاعب، وأصبحت كرة "فيفا" الذهبية، واستمرت بهذا الشكل حتى عام 2015، قبل أن ينفصلان من جديد.

وجاءت قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2023، كالتالي:

محمد صلاح (ليفربول)

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)

أندريه أونانا (مانشستر يونايتد حالياً - إنتر ميلان سابقاً)

كريم بنزيما (اتحاد جدة حالياً - ريال مدريد سابقاً)

يوسكو غفارديول (مانشستر سيتي حالياً - لايبزيغ سابقاً)

جمال موسيالا (بايرن ميونخ)

جود بيلينغهام (ريال مدريد حالياً - بوروسيا دورتموند سابقاً)

بوكايو ساكا (أرسنال)

راندال كول مواني (باريس سان جيرمان)

بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي)

روبن دياز(مانشستر سيتي)

إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)

نيكولو باريلا (إنتر ميلان)

ياسين بونو (الهلال السعودي حالياً - إشبيلية سابقاً)

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)

مارتن أوديغارد (أرسنال)

إلكاي غوندوغان (برشلونة حالياً - مانشستر سيتي سابقاً)

ليونيل ميسي (إنتر ميامي حالياً - باريس سان جيرمان سابقاً)

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

رودري (مانشستر سيتي)

أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد)

موعد حفل جائزة الكرة الذهبية 2023

يقام حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية 2023، 30 أكتوبر المقبل، على مسرح "دو شاتليه" بالعاصمة الفرنسية باريس.

القنوات الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2023

يبث حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية بشكل حصري عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، كما يبث الحفل مباشرة عبر الموقع الرسمي لمجلة "فرانس فوتبول".

المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2023

يعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المرشح الأوفر حظاً للفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، بعدما نجح في قيادة منتخب بلاده للفوز ببطولة كأس العالم 2022، وينافس ميسي بقوة على حصد الجائزة، نجم مانشستر سيتي النرويجي آرلينغ هالاند، بعدما قدم موسماً مميزاً مع ناديه، انتهى بحصد الثلاثية التاريخية.

وكان الفرنسي كريم بنزيما صاحب التتويج الأخير بجائزة الكرة الذهبية العام الماضي، بعدما قاد فريقه السابق ريال مدريد لحصد لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

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