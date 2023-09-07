قال مسؤولو جمعيات خيرية في دبي إن العمل الخيري هو إحدى القيم الأساسية والراسخة في منظومة قيم ومبادئ الإمارات، وأحد الموجهات الرئيسية في سياستها، في إطار النهج الوطني.

وأضافوا في تصريحات لـ«البيان»، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيري، إن الإمارات اعتلت المراكز المتقدمة والأولى عالمياً في العطاء الإنساني، مؤكدين حرص الجمعيات على توظيف إمكاناتها المادية والبشرية لتوسيع مظلة المستفيدين من برامجها ومشروعاتها بشكل مستدام.



نهج متميز

وقال أحمد السويدي المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، إن العمل الخيري في الإمارات بات نهجاً متميزاً وأسلوباً متفرداً بعد تحويله إلى عمل مستدام وثقافة راسخة لدى أفراد المجتمع.

وأكد السويدي أن «دبي الخيرية» حريصة على توظيف إمكاناتها المادية والبشرية لتوسيع مظلة المستفيدين من برامجها ومشروعاتها بشكل مستدام، مشيراً إلى نجاحها وبقية المؤسسات والجمعيات الأخرى العاملة في الدولة في مأسسة العمل الخيري وتحويله إلى ثقافة وسلوك راسخين في جميع مشاريعها وبرامجها الحالية والمستقبلية.

وبين المدير التنفيذي أن دبي الخيرية تركز مساعداتها ومشاريعها في قطاعات حيوية وتنموية متنوعة، أبرزها الصحة والتعليم وحفر الآبار وبناء المساجد ودور حفظ القرآن والأيتام إضافة بناء مساكن للفقراء، و دعم المتضررين من الكوارث والأزمات والحروب حول العالم.



وشدد السويدي على أهمية تعزيز روح التضامن المحلي والدولي العالمي، والتركيز على حاجات الفئات الأضعف والأشد فقراً، مشيداً بالدعم الذي تتلقاه الجمعية من شركائها الاستراتيجيين ومن أهل الخير والإحسان، لتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الفئات الأقل دخلاً في المجتمع، وتنفيذ مشاريعها الخارجية الإنسانية منها والتنموية.

وقال: «يتيح العمل الخيري فرصة لتعزيز قيم التكافل المجتمعي، والإسهام في خلق مجتمعات مستقرة، ورفع آثار الأضرار المترتبة على الأزمات الإنسانية، كما أن له القدرة على دعم الخدمات العامة في مجالات الرعاية الطبية والتعليم والإسكان وتوفير المياه الصالحة للشرب وغيرها من القطاعات التي تخدمها الجمعية».

كما أكد السويدي حرص «دبي الخيرية» على تعزيز مكانة الإمارات على خريطة العمل الإنساني إقليمياً وعالمياً، عبر عشرات البرامج الخيرية التي تنفذها في الخارج.

دروب الخير



وأكد الدكتور محمد سهيل المهيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في جمعية دار البر، أن قيادتنا الرشيدة أضاءت لنا دروب الخير حول العالم، على نهج «زايد الخير»، وفي ضوء سيرته العطرة في عمل الخير ومساعدة كل محتاج، ودعم الدول الفقيرة والمناطق الأقل نصيباً من التنمية والاستدامة، بجانب الدور الملهم لسيرة ومآثر الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في الحقل الخيري والإنساني، رحمهما الله رحمة واسعة.

وأشار الدكتور المهيري إلى أن عمل الخير ومساعدة المحتاجين ومد أيادي العون والإحسان والرحمة إلى المنكوبين تقاليد وقيم شعبية إماراتية يحملها أبناء هذا الوطن الطيب من جيل إلى آخر، انسجاماً مع تعاليم ديننا الحنيف.

مراكز متقدمة

من جانبه، أكد عابدين طاهر العوضي مدير عام جمعية بيت الخير، ريادة دولة الإمارات في العمل الخيري، وقال إن حجم المساعدات الخيرية والإنسانية لها أهلها لاعتلاء المراكز المتقدمة والأولى عالمياً في العطاء الإنساني.

وقال: «لا شك في أن ذلك لم يكن ليحدث لولا الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها قيادة الدولة الرشيدة، والأنشطة والفعاليات التي تعزز وترسخ ثقافة العمل الخيري والخدمة المجتمعية، والتي أصبحت قيمة أساسية ضمن العديد من القيم الإنسانية الإيجابية في المجتمع الإماراتي».

وأشار العوضي إلى أن «بيت الخير» احتفت أمس بهذه المناسبة بالتعاون مع شركة «أبيلا وشركاه»، التي قدّمت كعكة للجمعية، تقديراً لدورها الفاعل في دعم العمل الخيري داخل الدولة، لافتاً إلى أن هذه المبادرة من قبل الشركة المذكورة تأتي ضمن سلسلة مبادرات وفعاليات سنوية تنظمها الجمعية بالتعاون معها الشركة، لتجسيد المسؤولية المجتمعية.

وقالت هند المزروعي مدير علاقات المتعاملين في الشركة، إن هذه الفعالية التي نظمتها مع الجمعية تؤكد التزام الشركة بمسؤولياتها المجتمعية، وحرصها على تشجيع العاملين في العمل الخيري والإنساني، وتقديراً للدور الذي تقوم به للارتقاء بالعمل الخيري في الدولة.

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