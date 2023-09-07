عبدالله بن زايد يستقبل وزير الدفاع اليوناني

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، معالي نيكوس ديندياس وزير الدفاع في جمهورية اليونان.

جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي ، بحث علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين ، وجوانب التعاون المشترك خاصة في المجالات الدفاعية.

كما بحثا الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي نيكوس ديندياس، مؤكدا على عمق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية مع جمهورية اليونان والحرص على تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه أشاد معالي نيكوس ديندياس بنمو وتطور العلاقات الاستراتيجية الإماراتية اليونانية في ظل دعم ورعاية من قيادتي وحكومتي البلدين.

حضر اللقاء سعادة الدكتور راشد علي راشد الكعبي مساعد الوزير للشؤون العسكرية والأمنية في وزارة الخارجية.

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