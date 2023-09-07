Thursday, 07 September 2023 01:26 GMT

عبدالله بن زايد يستقبل وزير الدفاع اليوناني

9/7/2023 5:12:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، معالي نيكوس ديندياس وزير الدفاع في جمهورية اليونان.

جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي ، بحث علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين ، وجوانب التعاون المشترك خاصة في المجالات الدفاعية.

كما بحثا الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي نيكوس ديندياس، مؤكدا على عمق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية مع جمهورية اليونان والحرص على تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه أشاد معالي نيكوس ديندياس بنمو وتطور العلاقات الاستراتيجية الإماراتية اليونانية في ظل دعم ورعاية من قيادتي وحكومتي البلدين.

حضر اللقاء سعادة الدكتور راشد علي راشد الكعبي مساعد الوزير للشؤون العسكرية والأمنية في وزارة الخارجية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN07092023000110011019ID1107025414

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث