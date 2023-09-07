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تنويه مهم من «دبي الرقمية» بشأن عمليات الاحتيال

9/7/2023 5:12:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت هيئة دبي الرقمية عن تعرّض بعض الأشخاص مؤخراً للاحتيال عبر بعض التطبيقات الرسمية والتي تتوفر فيها أعلى المعايير الأمنية.

وأوضحت أن
أصحاب الحسابات قاموا بتمكين المحتالين من الدخول لحساباتهم من خلال الموافقة على إشعار دخول التطبيق الذي يصل في وقت لا يقوم صاحب الحساب بطلب الدخول.

وقالت الهيئة "إذا وصلك إشعار يطلب منك الضغط على زر "تأكيد الدخول"، من دون أن تكون أنت من طلب ذلك، فاحذر من أن تقبل الطلب واضغط زر "الإلغاء" فوراً كي لا تتعرض لاحتمالية تسرب المعلومات أو الوقوع في مصيدة الاحتيال".

وأضافت، "كذلك احذر من مشاركة الآخرين رمز الدخول لمرة واحدة OTP وهو أسلوب تعتمده العديد من التطبيقات الرسمية والمصارف وغيرها".

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