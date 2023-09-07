«مصدر» تنتج 10 جيجاواط طاقة نظيفة لأفريقيا بحلول 2030

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، المتخصصة عالمياً في قطاع الطاقة المتجددة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق «أفريقيا 50» لتحديد وتسريع وتوسيع نطاق مشاريع الطاقة النظيفة في القارة الأفريقية.

ومن شأن هذه الاتفاقية المساهمة في تقليص العجز التمويلي لمشاريع البنية التحتية وتحفيز جمع التمويل من القطاعين العام والخاص. كما أعلنت «مصدر» التزامها بتخصيص رأسمال بقيمة ملياري دولار يتم توفيرها في إطار مبادرة التمويل الإماراتية، بالإضافة إلى جمع وتحفيز تمويل قدره 8 مليارات دولار لتوفير 10 جيجاواط من الطاقة النظيفة في قارة أفريقيا بحلول عام 2030.

وتجمع هذه الشراكة بين خبرات «مصدر» الفنية وأنشطتها الواسعة في الأسواق الناشئة، وخبرات صندوق «أفريقيا 50» في تطوير المشاريع ضمن القارة الأفريقية، مما يسهم في الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للطاقة النظيفة في أفريقيا.

والتزمت «مصدر»، إحدى أكبر شركات الطاقة النظيفة في العالم والأكبر في القارة الأفريقية، بتخصيص رأسمال استثماري بقيمة ملياري دولار في إطار مبادرة التمويل الإماراتية التي أعلن عنها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف «COP28» رئيس مجلس إدارة «مصدر»، خلال «قمة المناخ الأفريقية»، والتي تجمع رأس المال العام والخاص والتنموي، وذلك من كل من صندوق أبوظبي للتنمية، والاتحاد لائتمان الصادرات، و«مصدر»، وشركة أيميا باور. ومن المتوقع أن ينضم صندوق «أفريقيا 50» أيضاً إلى هذه المبادرة كشريك استراتيجي.

معالجة نقص التمويل

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة بتعزيز الشراكات العالمية وتطوير العمل المناخي ودفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، تأتي هذه الاتفاقية المهمة مع صندوق (أفريقيا 50) لدعم نشر الطاقة النظيفة في أفريقيا وتمكين تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة. كما تؤكد على أهمية مواصلة العمل لمعالجة نقص التمويل المناخي من خلال تقديم نموذج عملي قابل للتوسع والتكرار لدعم الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة في دول الجنوب العالمي الأكثر تأثراً بتداعيات تغير المناخ».



وأشار إلى ضرورة تكاتف جهود القطاعين العام والخاص لإيصال الطاقة النظيفة إلى جميع أنحاء أفريقيا، وهو هدف رئيس يسعى صندوق (أفريقيا 50) لتحقيقه. ومن الممكن تسريع هذه الجهود في الدول التي لديها سياسات تشريعية قوية، واستراتيجيات واضحة في مجال انتقال الطاقة، والتزام حقيقي بتطوير بنية الشبكات.

وقع الاتفاقية كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وآلان ايبوبيسي، الرئيس التنفيذي لصندوق «أفريقيا 50»، وذلك على هامش «قمة المناخ الأفريقية»، التي تعد الأولى من أربعة مؤتمرات قمم عالمية للمناخ تسبق انعقاد مؤتمر الأطراف «COP28». وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تحفيز التنمية المستدامة لقطاع الطاقة النظيفة في أفريقيا.



دعم مسيرة التحول

وقال الرمحي: «انطلاقاً من دورها المهم كأكبر شركة طاقة متجددة في أفريقيا من خلال شركتها المشتركة (انفنيتي باور)، تأتي هذه الخطوة الطموحة من (مصدر) بالتعاون مع صندوق (أفريقيا 50) من أجل العمل على توفير التمويل المناخي اللازم لدعم مسيرة التحول في قطاع الطاقة الأفريقي. وتمثل أفريقيا سوقاً استراتيجية بالنسبة إلى (مصدر)، ونحن فخورون بشراكاتنا ومشاريعنا طويلة الأمد في القارة، حيث تشمل محفظة مشاريعنا الحالية محطة طاقة رياح على مستوى المرافق في السنغال التي تملكها (مصدر) من خلال شركتها المشتركة (انفنيتي باور)، وأول وأكبر محطة طاقة شمسية كهروضوئية في موريتانيا، بالإضافة إلى تطوير أكبر محطة طاقة رياح على مستوى أفريقيا في مصر من خلال (انفنيتي باور) وشركاء آخرين. وإننا نتطلع من خلال شراكتنا مع صندوق (أفريقيا 50) إلى تعزيز فرص الاستفادة من الإمكانات الهائلة لقطاع الطاقة النظيفة الأفريقي».

دعم الحياد المناخي

وقال آلان ايبوبيسي، الرئيس التنفيذي لصندوق «أفريقيا 50»: «يعد عقد الشراكات أمراً أساسياً لتحقيق هدفنا المتمثل في تسريع الجهود الرامية إلى توفير البنية التحتية القابلة للتمويل والمستدامة وتوسيع نطاقها لتشمل جميع أنحاء أفريقيا. ويسعدنا أن نوحّد جهودنا مع مصدر من خلال هذه الاتفاقية التي ستكون خطوة أولى في رحلتنا نحو تعزيز المشاريع التي تحدث تغييراً إيجابياً وتسهم في دعم تحقيق الحياد المناخي في أفريقيا وتساعد في بناء اقتصادات أكثر استدامة للأجيال القادمة».



وسيستكشف صندوق (أفريقيا 50) و(مصدر) أيضاً فرص التعاون في تنفيذ التحالف من أجل البنية التحتية الخضراء في أفريقيا الذي أطلقته مفوضية الاتحاد الأفريقي ومجموعة بنك التنمية الأفريقي وصندوق (أفريقيا 50) خلال مؤتمر الأطراف (COP27).

وتندرج هذه الاستثمارات تحت مظلة برنامج «اتحاد 7»، الذي أطلقته دولة الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2022 وتقوده وزارة الخارجية، ويهدف البرنامج إلى تمويل مشاريع للطاقة المتجددة في أفريقيا وتوفير الكهرباء النظيفة لـ 100 مليون شخص بحلول عام 2035.

يذكر أن شركة «مصدر» كانت قد تأسست في عام 2006 ولديها مشاريع في أكثر من 40 دولة حول العالم، وتستثمر في محفظة مشاريع طاقة متجددة تتجاوز قدرتها الإنتاجية 20 جيجاواط، وتتطلع لتعزيز قدرتها الإنتاجية لتصل إلى 100 جيجاواط وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030.

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