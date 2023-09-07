منافستي مع ميسي انتهت.. رونالدو: من يحبني ليس عليه كره «ليو»
التاريخ
9/7/2023 5:12:05 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، أن فترة المنافسة انتهت بينه وبين غريمه الأزلي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وقال رونالدو في تصريحات صحفية قبل مباراة منتخب بلاده البرتغال ضد سلوفاكيا بتصفيات يورو 2024: "فترة المنافسة بيني وبين ميسي انتهت، كلانا حالياً يقدم أداء جيداً سواء في السعودية أو أمريكا".
وتابع: "من يحبون كريستيانو رونالدو ليس عليهم كره ميسي، لقد غيرنا تاريخ كرة القدم ونحظى بالاحترام في جميع أنحاء العالم".
واستكمل رونالدو: "المنافسة بيني وبين ميسي ليست كذلك حالياً، تقاسمنا الحصول على أضواء المسرح لمدة 15 عامًا، والآن انتهى الأمر، أنا لا أقول إننا أصدقاء، لكننا نحترم بعضنا البعض".
وعلى مر أعوام طويلة فرض رونالدو وميسي هيمنتهما على عالم كرة القدم، وبدا أن الجماهير أشاحت بوجهها عن العديد من اللاعبين الرائعين الآخرين مع تركيز وسائل الإعلام على المنافسة الأبرز في القرن الحالي.
واستقر برونالدو الحال مع النصر السعودي منذ يناير الماضي، في صفقة ضخمة بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد، وشاءت الأقدار أن تكون مباراته الأولى في السعودية أمام غريمه ميسي نجم باريس سان جيرمان حينها، الذي انتقل بعد ذلك إلى إنتر ميامي الأمريكي، بعد انتهاء فترة تعاقده رسمياً مع الفريق الفرنسي.
وصرح ميسي في وقت سابق، إن من أسباب رفضه الانتقال إلى الدوري السعودي بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من التعاقد إلى الهلال، رغبته في الابتعاد عن الضغوطات، سواء كانت إعلامية أو جماهيرية، في إشارة إلى الابتعاد عن وضعه في مقارنه دائمة مع رونالدو.
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