منافستي مع ميسي انتهت.. رونالدو: من يحبني ليس عليه كره «ليو»

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، أن فترة المنافسة انتهت بينه وبين غريمه الأزلي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال رونالدو في تصريحات صحفية قبل مباراة منتخب بلاده البرتغال ضد سلوفاكيا بتصفيات يورو 2024: "فترة المنافسة بيني وبين ميسي انتهت، كلانا حالياً يقدم أداء جيداً سواء في السعودية أو أمريكا".

وتابع: "من يحبون كريستيانو رونالدو ليس عليهم كره ميسي، لقد غيرنا تاريخ كرة القدم ونحظى بالاحترام في جميع أنحاء العالم".

واستكمل رونالدو: "المنافسة بيني وبين ميسي ليست كذلك حالياً، تقاسمنا الحصول على أضواء المسرح لمدة 15 عامًا، والآن انتهى الأمر، أنا لا أقول إننا أصدقاء، لكننا نحترم بعضنا البعض".

وعلى مر أعوام طويلة فرض رونالدو وميسي هيمنتهما على عالم كرة القدم، وبدا أن الجماهير أشاحت بوجهها عن العديد من اللاعبين الرائعين الآخرين مع تركيز وسائل الإعلام على المنافسة الأبرز في القرن الحالي.

واستقر برونالدو الحال مع النصر السعودي منذ يناير الماضي، في صفقة ضخمة بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد، وشاءت الأقدار أن تكون مباراته الأولى في السعودية أمام غريمه ميسي نجم باريس سان جيرمان حينها، الذي انتقل بعد ذلك إلى إنتر ميامي الأمريكي، بعد انتهاء فترة تعاقده رسمياً مع الفريق الفرنسي.

وصرح ميسي في وقت سابق، إن من أسباب رفضه الانتقال إلى الدوري السعودي بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من التعاقد إلى الهلال، رغبته في الابتعاد عن الضغوطات، سواء كانت إعلامية أو جماهيرية، في إشارة إلى الابتعاد عن وضعه في مقارنه دائمة مع رونالدو.

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