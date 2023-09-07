شرطة أبوظبي تضبط شخصين بحوزتهما 5 كيلوجرام كوكايين

ألقت شرطة أبوظبي القبض على شخصين لاتيني وعربي بحوزتهما 5 كيلوجرام من مخدر الكوكايين بقصد الاتجار بها في الدولة مما سبب ضربة موجعة لعصابة دولية نشطة تستهدف دول الشرق الأوسط في الاتجار والترويج بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية.



وكشف العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي أن العملية تكللت بالنجاح من خلال الرصد الاستباقي والمعلومات المؤكدة وبعد تنفيذ خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات المتهم الأول اللاتيني وبمعاونة شريكه العربي وضبطهما وبحوزتهما المواد المخدرة.



وأكد حرص شرطة أبوظبي على مكافحة آفة المخدرات، ومواجهتها بكفاءة واقتدار وبشتى الطرق والوسائل الحديثة، مشيراً إلى تحقيق نجاحات متميزة في ضرب مخططات متاجري المخدرات الذين لا يتوانون عن استخدام مختلف الأساليب الإجرامية لتسريب سمومهم إلى المجتمع واستهداف الشباب.

ولفت إلى اهتمام مديرية مكافحة المخدرات بالتصدي لهذه الافة السامة وحماية الشباب من مخاطرها والاسهام بقوة في الحفاظ على مكتسبات الأمن وسلامة المجتمع باتباع منظومة عمل متقدمة تستخدم فيها تقنيات ذكية وموارد بشرية مؤهلة ومتخصصة تتمتع بالكفاءة والحرفية للكشف عن الجريمة والتصدي لها بمختلف أنواعها، مشدداً أن شرطة أبوظبي تضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بقوانين الدولة بقصد التعاطي أو الترويج أو المتاجرة.

ودعا أفراد المجتمع، إلى تعزيز سبل التعاون مع شرطة أبوظبي في تطويق آفة المخدرات، والحد من مخاطر تفشيها بين الشباب، وذلك من خلال إيصال المعلومات الأمنية عبر خدمة أمان الهاتفية 8002626 التي تسهم في تحقيق أمن المجتمع، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة، ووقايته من أخطار الجرائم.

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