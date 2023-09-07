المركزي الروسي يساند الروبل

(MENAFN
) صرح البنك المركزي الروسي عن خطة لتعزيز مساندته للروبل عقب ما انخفضت العملة المحلية بشكل قوي نتيجة 18 شهراً من الجزاءات الغربية الملزمة نتيجة أوكرانيا.
كما قال مصرف روسيا أنه سيقوم ببيع بين 14 و22 سبتمبر 21.4 مليار روبل كل يوم (218.5 مليون دولار) من العملات الخارجية في السوق، أي ما يصل الى 10 أضعاف الكميّة التي يبيعها الآن بصورة يومية.
كذلك وصل المصرف المركزي الخطوة بمدفوعات قادمة لسندات عملات أجنبية تصدرها الحكومة تسمى بـ "يوروبوند". وأفاد مصرف روسيا "ستدفع وزارة المال بالروبل لحاملي يوروبوند بما يتوافق مع الإجراءات المتّبعة، وبالتالي قد يؤدي جزء من حملة هذه السندات إلى طلب إضافي على العملات الأجنبية".
في حين أجبرت الحكومة الروسية تسديد هذه السندات بالروبل بالرغم من أنها مقوّمة بالعملات الخارجية عقب الجزاءات الغربية. وستقوم عملية البيع الإضافية بمساعدة المصرف المركزي "في الاستجابة إلى طلب إضافي محتمل على العملات الأجنبية وخفض التقلّبات في السوق خلال تلك الفترة".
وبالرغم من تعافي قيمة الروبل عقب انخفاضها في آثار النزاع الروسي الأوكراني بسبب تنفيذات قام السلطات بإقرارها، الا أنها تنخفض منذ سنة.
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