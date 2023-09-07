فرنسا قد تقلل الضرائب بمقدار 2.2 مليار دولار في 2025

(MENAFN
) أفاد برونو لو مير, وزير المالية الفرنسي, بأنه قد يشرع بتنفيذ خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتقليل ضرائب بمقدار ملياري يورو (2.2 مليار دولار) للعائلات في سنة 2025.
كما أكمل لو مير في خطاب مع جريدة لو فيجارو الفرنسية "سوف نحقق ذلك في أسرع وقت ممكن، وإذا كان الأمر ممكنا سوف يكون ذلك من خلال مسودة موازنة 2025 ".
كذلك قالت وكالة بلومبيرغ للأنباء, أن ماكرون أفاد خلال أيار السابق بأنه سيقلل ضرائب بقيمة ملياري يورو للعلائلات متوسطة الدخل عندما يصير الأمر ممكنا، قبل آخر فترة حكمه سنة 2027.
في حين يلفت إلى أن ماكرون منذ نيله الحكم في سنة 2017 يتكل على تطبيق تغيرات في سوق العمل، وتقليل ضرائب الشركات لدعم التوظيف والنمو، ورفع التمويل العام بدلا من الزام ضرائب على العائلات.
وشدد لو مير أن الحكومة تحاول إتاحة 10 مليارات يورو في ضوء جهودها لتعزيز التمويل العام عقب أيام من الإنفاق المتصاعد، ويعود ذلك جزئيا إلى وباء كورونا ومشكلة الطاقة.
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