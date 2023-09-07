ودار النقاش فى الجلسة الأولى بين الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه، ومطورى القطاع الخاص، بشأن الخطوات المقبلة لدعم القطاع، والتى شملت تمويل الوحدات تحت الإنشاء على أن تكون الوحدة هى الضامن الأساسى للتمويل.

كما ناقشت الجلسة اتجاهات الطلب، والتجاوب من قبل المستثمرين على قطع الأراض المطروحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية، وكذلك الضرر الذى لحق بالقطاع التجارى عقب نمو التجارة الإلكترونية، وموجة التضخم التى ضربت المنتجات المعروضة فى المولات التجارية التى كانت قد بدأت تلتقط الأنفاس لتوها من إغلاق جائحة“كورونا”.

وتطرق المستشارون المعماريون إلى ضرورة زيادة تنافسية المبانى المصرية عبر تحسين معايير البناء وخفض التكلفة من خلال الاستغلال الأمثل للمساحات.

وأشاد الحاضرون بالإنفراجة التى أحدثتها قرارات الحكومة لدعم القطاع والتى توصلت لها بعد نقاشات مكثفة مع غرفة التطوير العقارى، وشملت زيادة المساحات البنائية، وكذلك تأجيل الأقساط.

وقال الدكتور وليد عباس، إن الحكومة لم ترفع أسعار الأراضى بالزيادة نفسها التى حدثت فى السوق، لأن حينها“الزيادة كانت ستكون فجة”.

وأشار معاون وزير الإسكان، إلى أنه نتيجة لذلك حدث إقبال كبير جدًا على الأراضى، وأن هيئة المجتمعات العمرانية طرحت خلال الشهر الماضى 23 قطعة أرض وتنافس عليها 85 مطورا باستثمارات إجمالية تجاوزت 2 مليار جنيه.

ولم تغب معضلات التسعير فى ظل الظروف الاستثنائية عن نقاشات رواد القطاع، واستعرضت شركة“مدينة مصر” تجربتها فى التسعير المرن من خلال آلية“طوبة”، وكذلك مشكلات تصدير العقار كانت حاضرة بقوة لكن الحاضرين رأوا أنها مرتبطة بالقطاع السياحى أكثر من التطوير العقارى.

وفى الجلسة الثانية، ناقش مستثمرو القطاع السياحى، الفرق بين الوحدات والشقق الفندقية، والضوابط التشريعية التى تنظم اقتنائها وتداولها فى مصر حاليًا وتاريخيًا، وكيفية تنظيم القطاع السياحى بما يحقق أعلى عائد منه.

ورهن الخبراء، نجاح ملف تصدير العقار بتوافر عدد من المقومات أبرزها الانتهاء من ملف ملكية العقار الذى يسبب أزمة كبيرة، وطالبوا بمنح رخص ذهبية للشركات التى تستطيع بيع وحداتها للأجانب.

وفى الجلسة الأخيرة التى انعقدت تحت عنوان“المطور الصناعى.. نشاط جديد للتنمية”، ناقشت“ثنك كوميرشال” فرص نمو نشاط التطوير الصناعى فى السوق المصرى، والإجراءات المطلوبة لدعم شركات المطور الصناعى.

وقال الدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن الأراضى الصناعية هى الخطوة الرئيسية لبداية عملية الاستثمار الصناعى، وبالتالى لابد من تخصيصها للمستثمرين بأسعار مخفضة لتمكينهم من تحقيق خطة التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة فى خطة 2030.

وقال أحمد رضوان، مستشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الدولة خصصت 22.9 مليون متر مربع للأراضى الصناعية، ومنذ عام 2007 تم الاهتمام بالمطور الصناعى الذى عمل على استلام الأرض وتنفيذها وتطويرها.