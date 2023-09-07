اتفق مطورون ومتعاملون بالقطاع العقارى، خلال النسخة السابعة من المائدة المستديرة “ثنك كوميرشال” ، أن التسهيلات التى منحتها الحكومة للشركات العقارية خلال الفترة الماضية ساهمت فى التغلب على التحديات الاقتصاجية التى واجهت القطاع.

وناقش المطورون مع الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه، الإجراءات المطلوبة لدعم القطاع العقارى ودور وزارة الإسكان فى زيادة معدلات تصدير العقار المصرى للخارج.

وافتتح المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذى لشركة cred، الجلسة الأولى من“ثنك كوميرشال”، والتى تناولت خطط الشركات لمواجهة ارتفاع التكاليف، وتحليل اتجاهات السوق خلال الفترة الماضية وفرص تصدير العقار والتحديات التى تواجهه.

أحمد منصور الرئيس التنفيذى لشركة cred

وقال أحمد منصور، إن القطاع العقارى واجه أزمات خلال الفترة الماضية نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه، ما انعكس على تكاليف عملية البناء والتشييد وأسعار بيع الوحدات.

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتبه، إن الجزء الذى يمنح تفاؤلا فى ظل الأزمة التى واجهت القطاع العقارى هو الاجتماعات والمناقشات التى حدثت بين الحكومة والمطورين، فى ظل نظرة الحكومة لهم على أن نجاحهم مشترك وأن الفترة الماضية كان بها زخم وأوجدت حلولا للمطورين.

وأضاف الدكتور وليد عباس، أن الحكومة لم ترفع أسعار الأراضى بالزيادة نفسها التى حدثت فى السوق، لأن حينها الزيادة كانت ستكون“فجة”.

وأشار معاون وزير الإسكان، إلى أنه نتيجة لذلك حدث إقبال كبير جدًا على الأراضى، وأنه بصفة عامة أيضًا السوق العقارى لم تتأثر حجم مبيعاته سواء الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية.

وقال إن هيئة المجتمعات العمرانية طرحت خلال الشهر الماضى 23 قطعة أرض وتنافس عليها 85 مطورا باستثمارات إجمالية تجاوزت 2 مليار جنيه.

الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان

وأضاف وليد عباس، أن وزارة الإسكان تجاوبت مع طلب عدم احتساب المدة حتى صدور قرار الوزارى للمشروع والذى يستغرق صدوره 6 أشهر بحد أقصى، كما أن رئيس الوزراء أصدر توجيهات بألا تأخذ رخصة البناء أكثر من أسبوعين بمجرد التقدم بالطلب مستوى جميع المستندات.

وأوضح أن وزارة الإسكان تدرس بشكل مستمر ما يمكن فعله لدعم المطورين، ضاربًا مثال بالمصاريف الإدارية التى يمكن سداد نصفها وتأجيل سداد النصف الآخر لمدة عام، وأن أى خفض فى الفوائد على الأقساط المرحلة تتحمله الدولة.

وتسائل أحد منصور عن المطالب الجارى دراستها من قبل وزارة الإسكان، وقال الدكتور وليد عباس إنه فى الوقت الحالى ليس هناك مطالب بعينها يطلبها المستثمرون، إذ أنهم أقروا حزمة تيسيرات كبيرة جدًا للمطورين، وأحدثت انفراجة وبدأ المطورون استئناف أعمالهم و”العجلة بدأت تدور وفيه حركة جامدة”.

وأوضح معاون وزير الإسكان، أن الوزارة مستعدة لدراسة أى مطالب جديدة ومنفتحة على أى مقترحات من شانها دعم السوق.

وتقدم المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، بالشكر للدكتور وليد عباس، وكشف أن الوزارة أقرت أن رخصة التشغيل ستكون مرة واحدة للمالك ومرة كل 5 سنوات للمطور العقارى، لكنه ذكر أن ما يحتاجه السوق حاليًا هو دراسة التخديم من الخارج، حتى ولو برسوم مخفضة كى يتمكن المطور من تجاوز خسائره.

وقال الدكتور وليد عباس إن الجزء الخاص بالتخديم من الخارج كان به خلاف، لأن هناك مطورين يشتروا سعر المتر التجارى بسعر مرتفع على سبيل المثال 50 ألف جنيه، وهم يرون أنه من غير العادل أن ينافسهم المطور العقارى على المتر المربع بسعر 5 آلاف جنيه لتنفيذ مشروع سكنى به جزء تجارى.

ووجه أحمد منصور سؤالا للمهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، حول الحلول والإجراءات التى ات اتخاذها والإجراءات المُنتظر تنفيذها وأيضًا المحفزات التى يحتاجها المطورون من الحكومة.

وقال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إن الأزمة المستمرة منذ عام ونصف، أكبر من أى توصيات فى ظل ارتفاع سعر الدولار، لكنهم قدموا مقترحات لأن ما لا يُدرك كله لا يُترك كله، واستجابت الحكومة لنحو 80% منها.

وأضاف أن غرفة التطوير العقارى تقدمت بمطالب القطاع من خلال المخاطبات الرسمية واللقاءات المثمرة بين الغرفة والمجلس الأعلى للاستثمار، ورئيس الوزراء، ووزارة الإسكان.

وأوضح طارق شكرى أن الغرفة قامت بجهود قوية للحصول على تيسيرات للشركات العقارية تضمنت مد مدد المشروعات بنسبة 20% عن المدة الأصلية بما لا يقل عن عام وهو أمر هام جداً حالياً، وتخفيض نسبة الإتمام للمشروعات حتى تكون 80% بدلاً من 85% السابق اعتمادها وبدلاً من 95% المعمول بها فى جميع القرارات السابقة حتى مارس 2023، وهو ما يتيح للمطور مساحة من الأرض لتعويض ما تعرض له من تغيير فى فرق التكلفة، ويجعل جزء من المشروع مثل بنك أراضى، أى أرض فضاء يستطيع بناءها خلال الفترة التى يراها.

المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى

وقال طارق شكرى إن الإجراءات شملت دعم القطاع العقارى من خلال تغيير نسبة الفائدة لتصبح الفائدة 10% لمدة عامين بدلاً من الفائدة الحالية والتى تقدر بـ20% أى بتخفيض 50% على فائدة جميع الأقساط لمدة عامين للمطورين وزيادة النسبة البنائية بواقع 10% دون رسوم دعماً للمطورين لتحقيق توازن بين فرق تكلفة التنفيذ ورفع نسب الخدمات الإدارية والتجارية مما يجعل كافة المشروعات أكثر مرونة وقدرة أكبر على تحقيق النفع لتصبح من 5% إلى 15% بدلاً من 8% إلى 12% والسماح بزيادات أفقية ورأسية من الخارج.

وأشار رئيس غرفة التطوير العقارى إلى أن أى مشروع مساحته 100 ألف متر مربع يحق له بناء 10 آلاف متر إضافية غير مُحملة بثمن الأرض أو المرافق.

وقال طارق شكرى، إن المشروعات لم تكن قادرة على استغلال تلك الميزة فاستطعنا خفض منسوب الدور الأرضى بحيث تستطيع بناءه كشقق بحدائق.

وأضاف أنه يطالب وزارة الإسكان حاليًا بخصوص رسوم التخديم من الخارج على الخدمات الإدارية والتجارية، فبعد المفاوضات تم الموافقة على إلغاء رسوم التخديم على النشاط الفندقى – الجامعى، لكن الوزارة ترى أن ذلك به عدم عدالة للحاصلين على قطع أراضى تجارية بأسعار أعلى، وتابع:“رغم تلك الجهود لكن من الصعب التغلب بالكامل على الأزمة الكبيرة التى نواجهها”.

وقال أحمد منصور، موجهًا حديثه لـ”عبد الله سلام”، الرئيس التنفيذى لشركة مدينة مصر، إن زيادة تكلفة الإنشاءات خلقت مُعضلة فى التسعير، وتسائل كيف تواجه“مدينة مصر” بما تمتلكه من مساحات أراضى كبيرة ذلك التحدى؟

وقال عبدالله سلام، إنهم ممتنين للمكاسب التى انتزعتها غرفة التطوير العقارى خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على أهميتها، ووجه شكره للمهندس طارق شكرى، رئيس الغرفة.

وأضاف عبد الله سلام أنه يفضل التفريق بين نوعين من التسعير، الأول التسعير فى الظروف الطبيعية فى ظل طبيعة المخاطر التى تواجه القطاع، وبين الظروف الاستثنائية الحالية التى تفرض تحدى لا يخفى على أحد، خاصة فيما يخص الوحدات المُباعة بالفعل.

عبد الله سلام الرئيس التنفيذى لشركة مدينة مصر

وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة مدينة مصر، أن هنا تأتى أهمية ترك أرض فراغ، رغم أنها ممارسة يُنظر إليها سلبًا على أنه“تسقيع للأراضى” لكنها أحد عناصر التحوط فى نموذج عمل المطور.

وأشار إلى أن نصيحته الوحيدة هى المرونة، لأن التحدى يختلف حسب مدى التطور الذى وصل إليه المشروع، هل مازال فى مرحلة الإطلاق، أم تحت الانشاء أو بمرحلة متقدمة.

وقال إنهم فى شركة“مدينة مصر” يناقشون تطور وضع المشروعات أسبوعيًا، وهو ما وصل بهم لمنصة“طوبة” وهى آلية جديدة للتسويق تجعل المسئولية مشتركة، فسعر الوحدة غير ثابت للعميل.

وأضاف عبد الله سلام أن ما سيصنع فارق خلال الفترة المقبلة هو الإبداع واستخدام حلول الهندسة المالية فى القطاع العقارى.

ووجه أحمد منصور مدير الجلسة، سؤالا لـ”أيمن سامى”، مدير مكتب“جيه إل إل مصر للاستشارات العقارية”، حول اتجاهات السوق ومستويات الأسعار والإقبال وحجم المبيعات.

وقال أيمن سامى، إن السوق المصرى واعد والطلب فيه مرتفع، وإن الطلب الذى كان هادىء فى الربع الأول من العام الحالى انتعش خلال الربع الثانى كما شهد تسليم أكثر من 6 آلاف وحدة وهو معدل كبير فى ربع سنة، وتوقع ارتفاع الوحدات المُسلمة خلال العام الحالى، إلى 35 ألف وحدة، مقابل 18 ألف وحدة فقط العام الماضى.

وأضاف أيمن سامى أن متوسط أسعار إعادة البيع ارتفع بنسبة 38% خلال الربع الثانى من عام 2023، مقارنة بالعام الماضى فى كل من مدينة السادس من أكتوبر ومدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح أنه رغم أن استمرار حالة ضعف نشاط مبيعات القطاع السكنى فى القاهرة بصفة عامة خلال الربع الثانى من العام، فإن السوق الثانوية شهدت مستوى زخم أعلى مقارنة بالسوق الرئيسية نتيجة مرونة ملاك العقارات من الأفراد فى التفاوض على أسعار البيع.

أيمن سامى مدير مكتب“جيه إل إل مصر للاستشارات العقارية

وأشار أيمن سامى إلى أن معدلات الطلب على الشقق السكنية مازالت أعلى من نظيرتها على الفيلات بسبب ضعف القدرة الشرائية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الشقق بوتيرة أسرع.

وقال أيمن سامى، إن مستويات إشغال الفنادق فى القاهرة ارتفعت بما يتماشى مع الاتجاه العالمى فى هذا الصدد وإنها سجلت فى المتوسط 70% خلال الربع الثانى.

وأضاف أن أداء المكاتب كان أفضل، فى ظل أن نسب الإشغال لم تعد كما كانت فى السابق منذ جائحة كورونا ومازال الجدل قائم بشأن العودة للمكاتب لكن فى مصر نسب الإشغال تقترب من 90% ومعظم الجذب فى مدينة القاهرة الجديدة ومن المتوقع أن يتجه فى المستقبل للعاصمة الإدارية، لكن أيمن سامى أشار إلى أن القطاع التجارى هو الذى يعانى خلال الفترة الحالية بسبب الأزمة الاقتصادية وعدم القدرة على الاستيراد.

ووجه أحمد منصور، مدير الجلسة، سؤالا للدكتور محمد عبد الغنى رئيس مجلس إدارة مكتب ECB للاستشارات الهندسية، حول كيفية التعامل مع العملاء الراغبين فى خفض التكلفة وما الحلول التى يقدموها لهم؟.

وقال الدكتور محمد عبدالغنى، إنهم يقدرون جهود الحكومة فى دعم المطورين، لكن فى الوقت نفسه، فإن الحكومة هى المسئولة عن حل الأزمة، لأنهم شركاء فى السوق.

وأضاف محمد عبدالغنى، أن المشروعات المتميزة فى مصر يدخل فيها الكثير من المواد المستوردة، لذلك مع زيادة سعر الدولار فإنه يجب خفض نسب الجمارك على تلك المواد خاصة المواد البتروكيماوية.

محمد عبد الغنى رئيس مجلس إدارة مكتب ECB للاستشارات الهندسية

كما طالب محمد عبدالغنى ليس فقط بتثبيت سعر الفائدة عند 10% على أقساط الأراضى، لكن يجب زيادة مدد السداد بدون فوائد، وأيضًا دراسة حالات المطورين المتعثرين كل حالة بكل منفصل لأن تعثرهم سيضر بالقطاع.

وطالب محمد عبدالغنى بضرورة تقديم دراسة قيمية مع المشروع لأنها ستعطى المشروع مصداقية لأن الأموال المتدفقة إليها ستنصرف فى المكان الصحيح كما تشترط السعودية، وطالب غرفة التطوير العقارى بتقديمها لوزارة الإسكان نيابة عن المطورين العقاريين.

ووجه أحمد منصور سؤالا للمهندس هشام هلال، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة criteria design group، حول كيفية التوفير فى التكلفة الإنشائية وكذلك تكلفة تشغيل المبنى مع الحفاظ على المعايير العالمية؟.

وقال هشام هلال، إن الالتزام بالمعايير العالمية واستدامة المبانى ليست رفاهية، وإن وظيفة الاستشارى المعمارى ليست فى تكييف العمارة تبعًا للظروف، بل زيادة القيمة التنافسية للوحدات من حيث الكفاءة والتكلفة والاستدامة، لذلك قبل أن نصل لهندسة القيمة يجب أن يكون هناك تصميم للمنتج البنائى سواء إدارى أو سكنى مستدام.

وأضاف هشام هلال أن ذلك يجعل التكلفة أعلى لكن هنا يأتى دور الإبداع لخفض التكلفة على مستوة الإنشاء والتشغيل.

هشام هلال المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة criteria design group

وأوضح أن الوفر فى تكلفة الإنشاء لبعض المشروعات يصل أحيانًا إلى 25%، فى كثير من المشروعات التى تعامل فيها مكتبه، وذلك بعد استغلال الموارد المجانية التى تتمتع بها مصر، وتوفير المساحات والاستغلال الأمثل لها وخفض نسبة الخدمات من سلالم وغيرها وزيادة المساحات الصافية بما يجعل الاستفادة أكبر.

وقال هلال، أنه يجب ألا تكون هناك وحدات“قبلى” أو وحدات“خلفية”، وأن تستفيد الوحدات كافة من الإطلالات الخارجية للمبنى.

وقال أحمد منصور، إن المعايير الإنشائية فى مصر متأخرة كثيرًا عن العالم وأن الالتزام بالفعل لم يعد رفاهية.

وأوضح هشام هلال، إنه إذا أرد المطورين العقاريين المنافسة عالميًا فالتكلفة الإنشائية للمشروعات لم تعد المعيار الأوحد.

وتحدث أحمد منصور عن الفجوة التمويلية التى تواجه الشركات العقارية فى ظل ارتفاع تكاليف الإنشاءات، ووجه السؤال للعضو المنتدب ونائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى“الأولى”، أيمن عبد الحميد، للتعرف على كيفية التعامل مع تلك الفجوة.

وقال أيمن عبد الحميد، إن التمويل العقارى هو أكبر تحدى يواجه المطور أو العميل الذى يحصل على وحدات من المطور.

وأضاف أن تمويل الوحدات العقارية تحت الإنشاء الذى توقف حتى قبل صدور تعليمات لوقفه، لأن بعض المطورين تعثروا، ولم يستطيعو تسليم وحدات ممولة، وبالتالى تكبدت الشركات تكلفة أموال ضخمة، وبالتالى ضمنيًا توقف التمويل، ثم جاءت تعليمات البنك المركزى لتمنعه لازدواج التمويل، إذ يحصل المطور على تمويل للمشروع ويحصل العميل على تمويل للوحدة داخل المشروع.

أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى“الأولى”

وأوضح أيمن عبدالحميد، أن العودة لتمويل الوحدات تحت الإنشاء يتطلب وجود طرف ثالث فى العملية التمويلية يضمن حق شركات التمويل فى حال إخلال أحد الطرفين بالشروط.

وأكد أن هيئة الرقابة المالية تسمح لشركات التمويل التابعة لها بمنح تمويلات للوحدات تحت الإنشاء بنسبة لا تتجاوز 25% من حقوق الملكية وهو مبلغ ضئيل خاصة أن رأسمال الشركات يبلغ متوسطه 50 مليون جنيه.

وقال أحمد منصور، إن تصدير العقار كان الحديث الدائر مؤخرًا خاصة مع التسهيلات التى أدخلتها الحكومة على تملكه من وحدات، ولكن كيف نحقق المرجو منه؟.

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إن التسهيلات التى قدمتها الحكومة للحصول على الجنسية خفضت القيمة التى يتم سدادها لتملك العقار، كما جعلته من أى شركة ولم تقصره على الوحدات التى تطرحها الحكومة كما كان فى السابق.

وأضاف وليد عباس، أن الإقبال من الأجانب للتقديم على الجنسية معظمه من جانب الراغبين فى الاستثمار بقطاع الصناعة.

وفى مداخلة للمهندس علاء فكرى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، قال إنه طالب وزارة الإسكان بعمل تصنيف فنى للمطورين كل عام لضمان خروج السماسرة من التنافس على الأراضى.

وقال معاون وزير الإسكان، إن الوزارة دشنت منصة خاصة للمطورين العقاريين، يقدم فيها المطور أوراقه لمرة واحدة، ويمكن أن يقوم بتحديثها إذا توافر جديد بشأن ملائته المالية بما يتناسب مع مشروعات أخرى، أو إذا رغب المطور فى تحديث بياناته.

وأوضح الدكتور وليد عباس، أنه من مزايا المنصة هو منع التعامل مع الموظفين وانخفاض الشكاوى بشكل ملحوظ.

واقترح المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، تغيير مفهوم التمويل العقارى لتصبح الوحدة هى الضامن بحيث يتم تمويل الوحدة من البنك بغض النظر عن العميل، شريطة أن تعود الوحدة للمطور بالمتبقى من قيمتها وليس بقيمتها السوقية.

وأضاف شكرى، أن ذلك يوفر حل للبنوك بسبب عدم رغبتها فى امتلاك وحدات، ويسعد المطور أن يحصل على وحدة بسعر أقل من سعرها السوقى، ويضمن أن العميل لن يسعى للحصول على وحدات أكبر من قدرته الشرائية.

واتفق الدكتور وليد عباس مع ذلك المقترح، قائلًا إنه مع المقترح قلبًا وقالبًا، ولكن الأزمة ستكمن فى خروج العميل من الوحدة، وإذا قبل المطور تحمل ذلك، سيكون المقترح قابلا للتنفيذ.

وقال طارق شكرى، إنه يدرس ملف التمويل العقارى منذ عام 2003، وبالكاد التطور فيه يذكر، وإن المطور العقارى لن يتحمل ذلك الوضع لفترة طويلة، ولذلك إذا قررت الحكومة تبنى فلسفة أن الوحدة هى الضامن يجب تقديم تشريع له علاقة بكيفية إخراج من يمتنع عن السداد لمدة 6 أشهر، وتكون آلية تنفيذه سهلة.

واقترح رئيس غرفة التطوير العقارى، أن يكون هناك صندوق للحالات الاستثنائية، وأن يكون هناك منظومة تضعها شركات التمويل العقارى مع البنوك ومحافظ البنك المركزى.

من أين يأتى التقصير فى ملف تصدير العقار المصرى رغم الميزة التنافسية مع انخفاض سعر الصرف؟ وجه أحمد منصور ذلك التساؤل للمهندس علاء فكرى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية.

وقال علاء فكرى، إن تصدير العقار أقرب لصناعة السياحة من التطوير العقارى، فوجود مستثمر أجنبى يشترى، يعنى أنه جاء إلى مصر وزارها ويقبل البيئة التى سيعيش فيها، لذلك فالملف سياحى، ويحتاج جهود كبيرة من المطورين.

وأضاف علاء فكرى، أن مصر تستطيع استقبال 22 مليون مسافر فقط على خطوطها، منهم 10 ملايين مصرى مغترب يأتون إلى مصر سنويًا فالنتيجة هى عدم قدرتنا على استيعاب أكثر من 12 مليون سائح، فى ظل عدم فتح السماء أمام الطيران العارض.

وأوضح علاء فكرى، أن أيضًا عدد الغرف الموجود فى مصر أقل من المطلوب بكثير، لكن فى ظل أسعار الأراضى الموجودة أيضًا يصعب بناء غرف جديدة، بخلاف الوقت الذى بُنيت فيه تلك الغرف حينما كانت الحكومة تقدم تسهيلات فى سبيل توفير الخدمات القادرة على استيعاب السياح.

وأشار إلى أن السياحة صناعة صعبة ومرتبطة بعناصر كثيرة، وإنه إذا اتجهنا للجزء السكنى فهناك أزمة أيضًا فرغم وجود قواعد جيدة لكن الحكومة لا تطبقها، أو لا تطبقها بشكل عادل.

وقال علاء فكرى:“إذا أردنا أن يكون العقار المصرى جاذب يجب أن يكون تملكه سهل، وتسييله سهل، مع عدم مواجهة مشكلات فى الصيانة”

وأقترح أيمن عبدالحميد، العضو المنتدب ونائب رئيس شركة التعمير للتمويل العقارى“الأولى”، تدشين سجل عقارى خاص للأجانب، ويدفعون فيه رسوم مقابل التسجيل.

وقالت مها عبد الرازق، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لشركة مصر لإدارة الأصول – إحدى الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين وصندوق مصر السيادى، إن الشركة تمتلك العديد من الأصول التى تحقق عوائد كبيرة، مؤكدة أنها أصول جاذبة للصناديق الاستثمارية، ولاسيما أنها واجهة للعديد من الشركات والأفراد وبالتالى تحظى بنسب إشغال كبيرة.

وأضافت مها عبد الرازق، أن الشركة منفتحة على عقد شراكات استراتيجية مع مطورين عقاريين فى بعض مشروعات الشركة كما حدث فى طرح مشروع“أوبرج الهرم” وهو عبارة عن عمارات سكنية وإدارية وتجارية، والذى حقق عائد قوى للمستثمر الذى اقتنصه.

وأوضحت مها عبدالرازق، أن انضمام الشركة لصندوق مصر السيادى سيحول الشركة من قانون 203 إلى قانون 159، مما يمنحها مرونة أكثر فى العمليات الاستثمارية.

مها عبد الرازق القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لشركة مصر لإدارة الأصول

وقالت مها عبدالرازق، إن قانون الشخصيات الاعتبارية الذى تم إقراره سمح للشركة بزيادة الإيجار 5 أضعاف ما هو عليه، علاوة على تحديد زيادة بشكل سنوى على القيمة الإيجارية للوحدة، على أن تنتهى العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات.

وتابعت مها عبدالرازق: ((بمرور 5 سنوات من الآن ستكون لدى الشركة محفظة بها ثروة هائلة، لأن أغلب الوحدات وبمرور هذه المدة ستكون فارغة، وأغلبها يقع فى مناطق حيوية وهامة جدًا)).

وأشارت إلى نتائج أعمال الشركة حققت نموًا كبيرًا وسجلت أرباحًا على مدار السنوات الأربع الأخيرة، على الرغم من عدم بيع أية وحدات.

وقال الدكتور ريمون عهدى، نائب المدير التنفيذى لشركة وادى دجلة للتنمية العقارية، إن التسجيل العقارى عنصر لابد من التركيز عليه، لكن لم يتم بذل جهود كافية فيه.

وأضاف ريمون عهدى، أن مصر تحتاج للبيع للأجانب من أجل توفير عملة أجنبية، لذلك يجب تكثيف المؤتمرات والمعارض الخارجية، مثلما نروج للسياحة فى الخارج.

وأوضح ريمون عهدى، أن اليونان استطاعت جذب عملة صعبة من خلال الترويج للعقار عبر السياحة وعامل الجنسية.

وقال تامر فؤاد، الرئيس التنفيذى لشركة منصات للتطوير العقارى، إن العاصمة الإدارية تمثل نقلة نوعية فى مجال التنمية العمرانية والتى تتزامن مع خطة الدولة للتنمية.

وأضاف تامر فؤاد، أن انتقال الهيئات والوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة سينعش مبيعات الشركات العقارية بالعاصمة.

تامر فؤاد الرئيس التنفيذى لشركة منصات للتطوير العقارى

وأوضح تامر فؤاد، أن التسهيلات التى أقرتها الحكومة خلال الفترة الماضية للمطورين العقاريين تساهم فى دعم المطور خاصة فى التحديات التى يشهدها القطاع العقارى فى الوقت الحالى من ارتفاع التخضم وأسعار مواد البناء ونقص الخامات.

وأكد تامر فؤاد، على أهمية منح مدد سداد إضافية للشركات العقارية، موضحا أن المطور العقارى يتحمل أعباءً مالية كبيرة فى الوقت الحالى ولابد من تقديم التسهيلات اللازمة لدعمه.

وقال طارق عبد الرحمن، الشريك التنفيذى فى شركة“كومباس كابيتال”، إن المشروعات الإدارية تمر بفترة صعبة منذ انتشار أزمة جائحة ((كورونا)) على المستوى المحلى والعالمى.

وأضاف طارق عبد الرحمن، أنه خلال أزمة“كورونا” تم إغلاق المولات التجارية لفترة 6 أشهر، ثم حدثت الأزمة الاقتصادية التى أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفعت أسعار المنتجات المُباعة داخل المولات، وأيضًا عانت الشركات العالمية من عدم قدرتها على استيراد المنتجات، وبالتالى قامت بعرض خطوط الشتاء فى وقت الصيف بالنسبة للملابس على سبيل المثال.

وأوضح طارق عبد الرحمن، أن الأنشطة التجارية تشهد طلباً مقابل الأنشطة الإدارية فى ظل الوضع الحالى، مؤكدًا أن الخدمات التجارية تأثرت أيضًا بانتشار التجارة الإلكترونية.

لكنه ذكر أنه مازال هناك زائر يرغب فى الترفيه وقضاء عطلة يوم كامل، والمستقبل سيكون للأماكن التجارية التى تقدم خدمات تلبى حاجته.

وكشف طارق عبد الرحمن، أن شركة“كومباس كابيتال” تدرس تحويل هيكل ملكية“بنيان” المملوكة لها إلى صندوق عقارى، وطرحها فى البورصة خلال الفترة المقبلة.

وقال طارق عبد الرحمن، إن“بنيان” تستهدف الاستحواذ على 40 ألف متر مربع بنشاط إدارى خلال الفترة المقبلة، إلى جانب إدارتها أكثر من 150 ألف متر تابعين لها.

وأضاف طارق عبد الرحمن، أن ندرة الصناديق العقارية فى السوق المصرى بسبب فرض ضريبة دخل على الصناديق العقارية، ولكن بعد حل الأزمة فى التشريعات الأخيرة من المتوقع أن نرى زخمًا فى تدشين الصناديق العقارية خاصة وأن مصر بحاجة إلى تلك النوعية من الصناديق.

وتابع طارق عبدالرحمن:“المستثمر لا يجب أن يمتلك وحدة إدارية بل يجب أن يمتلك وثيقة فى صندوق عقارى يشغل ويدير الوحدات الإدارية بما يضمن تحقيق أفضل عائد استثمارى له”.

وقال محمد جلال، مؤسس مجموعة TSM للاستثمار وإدارة الأصول، إن المجموعة تأسست عام 2009، وتقدم حلول الاستشارات للمستثمرين والمطورين العقاريين فى المشاريع التجارية من الإنشاء وحتى التشغيل والإدارة.

وأضاف محمد جلال، أن إدارة المشروع العقارى تبدأ من اختيار قطعة الأرض وتحديد عناصر القوة الموجودة فيها ومدى ملائمتها للنشاط المستهدف تنفيذه.

وأوضح محمد جلال، أن شركة“TSM” بدأت تنقسم بعد ذلك إلى مجموعة من الشركات التى تقدم خدمات متنوعة للمستثمرين.

محمد جلال مؤسس مجموعة TSM للاستثمار وإدارة الأصول

وقال محمد جلال، إنه يجب الانتباه للتحول فى الطلب بالسوق المصرى، فبعد أزمة جائحة“كورونا” وانتشار التجارة الإلكترونية، وارتفاع القدرات اللوجستية لشركات التجارة الإلكترونية، عاد الطلب مجددا على النوادى الاجتماعية.

وأضاف محمد جلال، أن عملهم كمتخصصين فى الإدارة فى السوق المصرى، كشف لهم أن المشكلة الأزلية هى عدم القدرة على التشبيك بين المستثمر والمستخدم النهائى للوحدة العقارية.

وقال محمد جلال، إنهم فى شركة“TSM”، يحاولون إدخال كافة الأصول العقارية التجارية فيما يشبه قاعدة بيانات وتوصيلها بالعميل الفعلى.

وأضاف محمد جلال، أن التحدى حاليًا هو الأزمة الاقتصادية، متوقعا تحسن الأوضاع خلال عامين، وأن تشهد العلامات التجارية المحلية طفرة فى مبيعاتها.