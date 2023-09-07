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“الإسكان”: مهلة شهرين لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة شاملة“بيت الوطن” - جريدة البورصة

9/7/2023 4:02:23 AM
(MENAFN- Al-BoNews) قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، وافق على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة، شاملة أراضي“بيت الوطن”، الساري تخصيصها، أو التي تم إلغاؤها لعدم الاستلام، وذلك تيسيرا من الهيئة على المواطنين، ومنحهم فرصة لاستلام قطع الأراضى المخصصة لهم.

وأوضح وزير الإسكان، أن المهلة التى وافق عليها مجلس إدارة الهيئة، وفقا للشروط التالية: سريان مهلة التنفيذ، والتي تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام، وأن تكون قطعة الأرض شاغرة، ولم يتم طرحها أو تخصيصها للغير، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وسداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.

وأشار الوزير، إلى أنه لا يترتب على هذه التيسيرات أي ترحيل للأقساط، ولا تسرى هذه التيسيرات على قطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حاليا وتم السداد، كما لا تسرى هذه التيسيرات على أراضي“ابنى بيتك”، وألا يكون قد تم استرداد المبالغ المُسددة لحساب قطعة الأرض.

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