شهدت الجلسة الثانية من النسخة السابعة للمائدة المستديرة “ثنك كوميرشال”، التى كانت بعنوان“الوحدات الفندقية.. سوق جديد لتوسعات الشركات العقارية”، نقاشًا ساخنا حول سوق الشقق الفندقية والسياحية ومدى احتياجه لضوابط تشريعية وتنظيمية بعد ظهور طلب خارجى.

وبدأ محمد سمير، الخبير المصرفى المتخصص فى التمويل العقارى، ومدير الجلسة، النقاش بتوجيه التساؤل لـ”هشام زعزوع”، وزير السياحة الأسبق، عن الفرق بين الوحدات والشقق الفندقية ومدى تواجد ضوابط تشريعية تنظم اقتنائها وتداولها فى مصر حاليًا وتاريخيًا.

وقال هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، إن القطاع السياحى على مستوى العالم يمر بمتغيرات سريعة ومتلاحقة جعلت من الشقق الفندقية نمطًا سياحيًا هامًا لتلبية التدفقات السياحية الكبيرة خلال الفترة الأخيرة فى مختلف البلدان السياحية الكبيرة.

وأضاف هشام زعزوع:“هناك خلط بين الشقق الفندقية والفنادق من حيث الوضع القانونى وأيضا المعايير الواجب توافرها فيها مقارنة بالمتوافرة فى الفنادق والمنتجعات فى القطاع السياحى”.

وتبلغ الطاقة الفندقية العاملة فى مصر نحو 220 ألف غرفة، وتسعى مصر للوصول إلى 500 ألف غرفة بحلول 2028 بالتزامن مع استهداف 30 مليون سائح، وتعد الشقق الفندقية أحد الوسائل التى يسعى القطاع السياحى لإتاحتها خلال الفترة المقبلة.

هشام زعزوع وزير السياحة الأسبق

وتسعى مصر للوصول إلى 15 مليون سائح بنهاية العام الجارى، وتجاوز الأعداد المحققة خلال 2010 والتى بلغت نحو 14.7 مليون سائح.

وأكد وزير السياحة الأسبق، أن القطاع بحاجة لضوابط حاكمة ومنظمة، كما أن الشقق الفندقية يحكمها حاليا البند الأول وهو إخطار وزارة السياحة بجانب وجود مسئول عن الوحدة وكذلك إخطار وزارة الداخلية بتواجد نزيل أجنبى بالوحدة مقيم بصفة دائمة أو شبه دائمة، لكن لا توجد أي مواصفات وضوابط حاكمة لهذه الشقق حتى نهاية عام 2021.

وقال محمد سمير، مدير الجلسة، إن هناك تساؤلات واضحة عن تقييم عمليات تسويق الشقق والوحدات الفندقية محليًا وخارجيًا ومن ناحية أخرى الطلب الأجنبى عليها وهل يوازى حجم الفرص المتاحة أم لا؟.

وأجاب محمد منتصر نائب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بأن مصر تضم شققًا فندقية وبأعداد جيدة وهناك طلب عليها فى منطقة شرم الشيخ وكذلك فى الغردقة وبصورة أقل فى الأقصر وأسوان.

وأكد أن التوسع فى الشقق الفندقية يتطلب طرح أراضى من قبل هيئة التنمية السياحية بنشاط فندقى، مشيرًا إلى أن البريطانيين يشترون عقارات سياحية بقيمة 10 مليارات جنيه إسترلينى سنويًا، بجانب أسبانيا وفرنسا وتليهم تركيا لكن حجم السوق فى مصر منخفض مقارنة بحجم التطوير العقارى والفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاع.

وأوضح محمد منتصر أن هناك توجه لتأسيس غرفة تجارية لخدمة هذه النوعية من الاستثمارات فى إطار فرص النمو الكبيرة المتاحة أمامها.

محمد منتصر نائب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين

وقال إن القطاع السياحى بمصر يحتاج إلى عملية تنظيم من جانب الحكومة حتى يساهم فى انتعاشة الإيرادات المنتجة منه، لكى يحقق العديد من العوائد بتوفير العملة الصعبة الأجنبية خصوصا أن مصر لديها العديد من المقومات من موقع متميز وطبيعة الجو المناسب طوال العام، موضحًا أن الأسعار فى مصر تنافسية وجاذبة جدًا.

وأكد منتصر، أن مصر تحتاج إلى توفير 200 ألف غرفة فندقية خلال 4 سنوات، لافتًا إلى أن المطورين العقاريين ليس لديهم القدرة على تنفيذ ذلك بسبب ضعف عمليات التمويل من جانب البنوك.

وقال إن لديه تجربة استثمارية فى مشروعين بمدينة شرم الشيخ، لكنه وجد أن مصر تفتقر إلى البنية التحتية الجيدة رغم الطفرة العمرانية التى حدثت فى السنوات الماضية فى ظل عدم كفاءة قطاع الطيران، حيث لا بد من استهداف مضاعفة الطاقة الاستيعابية لكافة المطارات المصرية خاصة بالمدن الساحلية مثل شرم الشيخ والغردقة والعلمين.

وأضاف أنه لابد أن تنظر الحكومة نظرة جيدة لإنشاء مطار فى أى مدينة سياحية لأنه من الأمور الضرورية التى تسهل عملية نقل السائحين وتشجعهم على السفر منها وإليها.

وقال محمد سمير، مدير الجلسة، إن نجاح ملف تصدير العقار يحتاج إلى العديد من المقومات ولعل أبرزها الانتهاء من ملف ملكية العقار الذى يسبب أزمة كبيرة بالسوق العقارى خصوصا أن 5% من عقارات مصر غير مسجلة.

وقال آسر حمدى عضو لجنة السياحة بغرفة التجارة الأمريكية، إنه قبل ضخ الاستثمارات بقطاع السياحة ينبغى دراسة السوق جيدًا والإجابة عن عدد من التساؤلات بشأن مدى الطلب على هذه النوعية من الوحدات وأى المناطق تعد أكثر جاذبية من غيرها، ونوعية الوحدة وتناسبها مع طلبات المشترى.

وأضاف آسر حمدى:“الأوروبيين يحتاجون إلى وحدات وفق تصور مختلف عن تلك التى يطلبها مشترين من الخليج والتى تتطلب خصوصية بصورة أكبر”.

وتابع آسر حمدى، أن العميل يجب أن يشعر بأن الاستثمار يعود عليه بعائد يتراوح من 8% إلى 10% حتى يكون هناك إمكانية لجذب الأجانب والمصريين المهاجرين.

وطالب عضو لجنة السياحة بالغرفة التجارية الأمريكية، بأن يكون هناك تعديلا للبنية التشريعية نظرًا لكون القطاع“بدون أب شرعى” بين الجهات والوزارات المختلفة، لذلك لابد من جهة رقابة وعقد متوازن بين الطرفين إلى جانب تسهيل الإجراءات المتعلقة بالتسجيل لهذه الوحدات.

آسر حمدى عضو لجنة السياحة بغرفة التجارة الأمريكية

وقال آسر حمدى، إن التعديلات التشريعية الخاصة بشراء الأجانب للوحدات السكنية محفزة للغاية لهذا القطاع، ويجب تسويق ذلك بشكل أكبر.

وأكد أن تكلفة بناء الشقق الفندقية اقل بكثير من بناء غرفة داخل فندق، موضحًا أن نفس المواصفات الخاصة فى البناء يتم مراعاتها بخلاف أن الفندق يحتاج بناء مرافق خدمية داخله كالمطابخ مقابل أن الشقة الفندقية لا تحتاج ذلك مما يوفر جزءا كبيرا من التكلفة.

وأضاف آسر حمدى، أنه من المفترض إنشاء موقع إلكترونى يعرض الشقق المتاحة للشراء، لسهولة الوصول للعميل بالخارج الباحث عن اقتناء عقار بمصر.

وأوضح أن بناء الشقق الفندقية سيسمح بتغطية الفجوة الموجودة بين استهداف زيادة عدد الغرف الفندقية، وبين عدد السياح المستهدف من قبل خطة وزارة السياحة والآثار.

وتستهدف وزارة السياحة والآثار زيادة عدد السياح الوافدين للمقصد السياحى المصرى لتصل إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وبلغ عدد السياح الوافدين للمقصد المصرى خلال النصف الأول من العام الجارى، نحو 7 ملايين سائح.

وقال محمد سمير مدير الجلسة، إن المدن الجديدة شهدت طلبًا على وحدات سياحية مختلفة، متسائلًا عن طبيعة الطلب على هذا المنتج فى مدن الجيل الرابع.

وقالت عبير عصام الدين، عضو مجلس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، إن هناك تطور فى الظروف والمتغيرات جعلت قطاعات السياحة والعقارات تتشابك سويًا.

وأضافت أن النمو العمرانى فى مدينة 6 أكتوبر التى تعد نموذجا كبيرا على التطور بهذا القطاع منذ عام 1987، ومع نمو عدد الجامعات توافر طلب قوى على الوحدات الفندقية.

عبير عصام الدين عضو مجلس غرفة التطوير العقارى

وأشارت إلى ضرورة أن يكون هناك استثمارات فى الشقق الفندقية تحديدًا فى المولات التجارية العملاقة، فضلًا عن أن تدفق العرب للمدينة خلق حاجة ملحة لوحدات ذات خصائص مختلفة.

كما أشارت عبير عصام، إلى نجاح تجربة تحويل الدور الأخير من المولات التجارية بمدينة 6 أكتوبر إلى وحدات فندقية.

وقالت إن تحويل العمارات إلى شقق فندقية وتأجيرها لطلاب الجامعات فى مدن أكتوبر أدى لعشوائية كبيرة فى المدينة، جعلت هناك ضرورة لوجود تدخل تشريعى ينظم الوحدات الفندقية والسياحية.

وأضافت عبير عصام، أن المتغيرات الأخيرة أوجدت توجها لدى الدولة بطرح أراضى للاستثمار السياحى فى المدينة فى ظل الطلب المرتفع، وتابعت:“هذا الطلب أوجد توجها لدى المستثمرين فى المولات باستغلال المساحات الفراغية فى الشقق الفندقية أو الترفيه”.

وقال محمد البستانى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، إن الشقق الفندقية تحقق عائد استثمارى يصل إلى 20% سنويًا وهو عائد واعد ومنافس لكل الأوعية الاستثمارية المختلفة.

وأضاف أن الفقاعة العقارية غير موجودة فى مصر حاليًا، نظرًا لعدم انخفاض أسعار الأراضى، فى المقابل أسعار العقارات مستمرة فى الصعود، وكذلك لا توجد أى ممارسات احتكارية، كما أن تعداد سكان مستمر بالصعود بمعدلات شبه ثابتة، لذلك يحتاج السكان لوحدات سكنية أكثر، بشكل دائم.

محمد البستانى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة

وأوضح البستانى، أن مصر ينقصها وحدات عقارية تناسب أعداد السياح المستهدف الوصول إليها، وأن العاصمة الإدارية لا يوجد بها سوى 4 فنادق بالرغم من أن بها كل شيء يتعلق بالوطن العربى من وزارات وسفارات وغيره، ما يستدعى توفير وحدات فندقية للسياح الذين سيأتون للعاصمة الإدارية سواء بغرض المعارض أو الرياضة أو غيره.

وأشار إلى أن الوحدة الفندقية من أفضل الاستثمارات الموجودة، ومن الممكن أن تحقق أرباحًا أكبر من الوحدات التجارية، لذلك ينبغى الاستثمار فى الوحدات الفندقية.

وتسائل محمد سمير، مدير الجلسة، عن وجود طلب على الوحدات الفندقية والسياحية بالساحل الشمالى وتحديدًا بمدينة العلمين الجديدة.

وأجاب كريم مأمون الرئيس التنفيذى لشركة سيراك للتطوير العقارى، بأن الساحل الشمالى بذرة جديدة فى حقل السياحة المصرية الذاخر، بما يتطلب أفكارًا تسويقية جديدة، حيث نرى تدفقات عربية كبيرة للمنطقة فى الفترة الأخيرة بما يحتم استغلال ذلك.

كريم مأمون الرئيس التنفيذى لشركة سيراك للتطوير العقارى

وطالب مأمون باتاحة أدوات تسويقية جديدة واستهداف أسواق خارجية خاصة فى المنطقة العربية والأوروبية.

وقال الرئيس التنفيذى لشركة سيراك للتطوير العقارى، إن مصر ضعيفة جدًا فى التسويق للسياحة حيث لم تستغل أزمة روسيا كمقصد سياحى مثلما فعلت دبى، لذا ينبغى وضع خطة حقيقة للتسويق، ومعرفة احتياجات السياح وتلبيتها، قائلا إن الساحل الشمالى يجب التسويق له من خلال شخصيات مؤثرة مثل لاعب كرة القدم العالمى محمد صلاح، ووضع أفكار جديدة للترويج للسياحة.

وقال طارق عيد عضو مجلس إدارة شركة الرياض كاسيل للتطوير العقارى، إن مصر استقبلت فى النصف الأول من العام الجارى 7 ملايين سائح، موضحًا أن الحد الأقصى الذى يمكن أن تستوعبه البلاد 15 مليون سائح، بسبب عدم توافر غرف فندقية، لذا تستهدف مصر الوصول إلى 500 ألف غرفة فندقية خلال 5 سنوات.

وأضاف طارق عيد، أن تكلفة إنشاء الغرفة الفندقية تتراوح من 50 إلى 200 ألف دولار، وهى أكبر من الشقق السكنية، مشيدًا بتزايد الاستثمار فى الغرف الفندقية، موجهًا بضرورة الاهتمام بالاستثمار بالغرف الفندقية فى محافظات مثل الأقصر وأسوان وسيوة.

وأوضح أن القطاع السياحى يشهد خلال الفترة الحالية انتعاشة كبيرة بفضل الاستقرار السياسى والأمنى ولكن نواجه مشكلة وهى قلة عدد الوحدات الفندقية المتاحة.

وقال طارق عيد، إن فكرة تحويل الوحدات العقارية إلى شقق فندقية جيدة وحققت الكثير من العوائد لشركات التطوير العقارى ولابد أن يكون المطور لدية الجاهزية للدخول فى القطاع السياحى والفندقى لكى يحقق نجاحات.

وأوضح أنه لابد من إعداد دراسات جيدة لمعرفة متطلبات كل عميل من خلال طرح المساحات المختلفة وبأسعار متنوعة تناسب كل عميل، مشيرًا إلى أن القطاع الفندقى قطاع واعد لما يحقق للكثير من العوائد التى تعتبر هى الأعلى بالسوق العقارى مقارنة بالمنتجات الأخرى.

طارق عيد عضو مجلس إدارة شركة الرياض كاسيل للتطوير العقارى

وأشار إلى أن الوحدات الفندقية صغيرة المساحة هى الأكثر طلبا لأنها تتميز بانخفاض سعرها مقارنة بالوحدات كبيرة المساحة ولدينا العديد من المدن التى تتسم بارتفاع الطلب على شراء الوحدات الفندقية بها كمدينة شرم الشيخ والغردقة وأسوان والأقصر ومرسى مطروح.

وأكد أن معدل العوائد المتوقعة للاستثمار فى الوحدات الفندقية يتراوح من 10% إلى 14%، مشيرا إلى العوائد المتوقعة مرتبطة بنسبة الإشغالات والحجوزات فى الفنادق.

وأضاف أن دولة ألمانيا هى الأكثر طلبًا على شراء الوحدات الفندقية بمصر يليها روسيا ثم السعودية مشيرًا إلى ضرورة الإنتهاء من ملف ملكية العقار لأنه يمثل عائق كبير أمام المستثمرين الأجانب الذين يرغبون فى شراء العقارات بمصر.

لفت محمد سمير، مدير الجلسة، إلى أن استمرار وجود 95% من العقارات فى مصر دون ملكية واضحة أو غير مسجلة لا تطمئن المستثمر الأجنبى باتخاذ قرار شراء العقارات بمصر.

وتابع قائلا:“العقار أصبح يأكل ويشرب، بعد فرض الضرائب العقارية التى يلتزم المالك للوحدة بسدادها”، وليس كما يعتقد البعض أن الاستثمار فى العقار وتجميده لن يٌكلف شيئاً.

وقال هشام زعزوع، إن وجود عقد استرشادى سيطمئن العميل الأجنبى بنسبة 80% وفقًا لبنوده، لافتا إلى أنه تم بالفعل العمل على إصدار العقود الاسترشادية قبل عام 2011 لكن لم يستكمل.

وقال وزير السياحة الأسبق، إن المفتاح للاستثمار الصحيح فى الوحدات الفندقية هو بدء التسويق الحقيقى للسياحة، وتوفير الحماية للمستثمر، من خلال شركات إدارة متخصصة دولية تكون وسيط بين المشترى والمستأجر للوحدات، ويجب أن تكون الوحدات مضمونة الملكية للمستثمر، موجهًا توصية بوجود جهة محايدة مثل مكاتب المحاماة لحماية المشترى.

وأوصى وزير السياحة الأسبق، بوجود عقد استرشادى يساعد على اطمئنان المستثمرين، معتبرًا أن الحماية القانونية للمستثمرين جزء أساسى لتطوير التسويق الخاص بالوحدات الفندقية.

وأوضح أنه لتسهيل عمليات البحث عن الجهة صاحبة الولاية على العقارات لمستثمرى القطاع“السياحى العقارى”، يجب على القطاع الخاص الخروج باقتراحات وآليات لتنظيم العمل موجهة للحكومة ومجلس النواب.

وأكد محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، أنه يجب على الحكومة تقديم التسهيلات والحوافز للمطورين وخصوصا طرح الأراضى بسعر مقبول للتوسع فى إقامة المشاريع السياحية وإنشاء الوحدات الفندقية لأنها تساهم فى توفير العملة الصعبة لأن حجم الطلب عليها من جانب الأجانب مرتفع.

وقال إنه يجب إنشاء هيئة عليا لتصدير العقار تابعة لمجلس الوزراء تشمل جميع الجهات المعنية ولابد أن يكون لها هدف معين خلال مدى زمنى واضح، على أن يتم منح الرخصة الذهبية للشركة التى تستطيع تصدير العقار وأن يكون لها شركة تسويق عالمية خاصة لتسويق المدن الجديدة التى تم إنشائها.

وأوضح أن المطورين يواجهون خلال الفترة الحالية مشكلة كبيرة فى ارتفاع تكاليف إنشاء المشروعات بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وخامات التشطيب، مشيرًا إلى أن يجب على المطورين بيع مشروعاتهم من خلال عدة مراحل تجنبًا للوقوع فى خسائر.

وفى نهاية الجلسة، طالب محمد سمير، مدير الجلسة الحضور بإصدار توصيات بشأن تحفيز الاستثمار بقطاع السياحة، وقالت عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إن مدينة الجلالة تمثل مستقبل واعد للاستثمار السياحى وستكون قبلة للمستثمرين خلال السنوات القادمة.

وقال محمد منتصر، نائب رئيس لجنة السياحة والطيران بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن شريحة كبيرة من المستهلكين يتعدى عمرهم 60 عامًا، لذلك يجب أن يكون ضمن اشتراطات المناطق التى يتم فيها بناء شقق فندقية وجود مستشفى أو عيادات طوارئ.

وأضاف منتصر، أن إنشاء الشقق الفندقية يتعلق بوزارة الإسكان وجزء آخر يتعلق بوزارة السياحة، لذا ينبغى تحقيق تعاون بين الوزارتين لإنجاح تسويق الشقق الفندقية.

كما اقترح آسر حمدى، عضو لجنة السياحة بغرفة التجارة الأمريكية، على وزارة السياحة، تشكيل مجلس يكون بمثابة أب شرعى، يكون هو المسئول الوحيد للتحدث مع المستثمرين فى مجال الإسكان الفندقى.