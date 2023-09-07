(MENAFN
- BLJ Worldwide) [الدوحة، 06 سبتمبر، 2023]
بمناسبة الذكرى العشرين للغزو الأمريكي للعراق، أعلنت جامعة جورجتاون في قطر، عن تنظيم مؤتمر بعنوان "غزو العراق: تأملات إقليمية"، والذي سيكون مفتوحا للجمهور ويعقد في الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر 2023 في فندق فورسيزونز بالدوحة.
ويعد المؤتمر، الذي يشرف عليه الدكتور صفوان المصري، عميد جامعة جورجتاون في قطر، ويتولى تنفيذه مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون في قطر، أول حدث في سلسلة مؤتمرات "حوارات" التي تم إطلاقها مؤخرا، وسيركز على التأثير العميق والتداعيات الدائمة للعملية العسكرية التي بدأت الحرب على العراق في عام 2003.
يتصدر المؤتمر سعادة الدكتور برهم صالح، رئيس جمهورية العراق الأسبق، ورئيس وزراء إقليم كردستان الأسبق، ومؤسس الجامعة الأمريكية في العراق، السليمانية.
فعلى مدى ثلاثة أيام، ستشارك مجموعة من المتحدثين المرموقين، ومن بينهم دبلوماسيون وباحثون وعدد من الخبراء الدوليين المتخصصين بالشأن العراقي والمنطقة إضافة إلى صحفيين ومراقبين دوليين وعموم الجمهور في إعادة استكشاف شاملة لعقدين من الاضطرابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المنطقة، والعقبات التي لا تزال تخيم على مستقبل الأجيال القادمة في العراق. ستتطرق المناقشات إلى القضايا الرئيسية المتعلقة بالدبلوماسية العالمية، والديناميكيات الإقليمية المتطورة، والقضايا العابرة للحدود حول الأمن والحكم الرشيد، ودور المرأة العراقية.
ومن بين الأصوات البارزة السياسية الكردية ورئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في البرلمان العراقي السيدة آلا طالباني، وهي عضوة في مجلس النواب العراقي لثلاث مرات، والتي ستتحدث في حلقة نقاشية حول وضع المرأة العراقية ودورها بعد الغزو. كما سيشارك وزير الموارد المائية العراقي الأسبق حسن الجنابي أفكاره حول الحكم الرشيد والحلول المستدامة.
ستتناول الجلسة الختامية موضوع سياسة الولايات المتحدة تجاه المنطقة، بمشاركة عدد من قادة الفكر البارزين في العلاقات الأمريكية العراقية، بما في ذلك تريتا بارسي، المؤسس المشارك ونائب الرئيس التنفيذي لمعهد كوينسي لفن الحكم المسؤول، وهو كذلك مؤسس المجلس الوطني الإيراني الأمريكي ورئيسه السابق، وأيضا المدير المؤسس لحوارات المسار الثاني في معهد الشرق الأوسط. كما ستشارك في الجلسة رندة سليم، التي عملت على حوارات المصالحة العراقية بعد أحداث 11 سبتمبر.
كذلك ستساهم العديد من القراءات الخاصة والعروض الفنية وعروض الأفلام ضمن مجموعة من وجهات النظر بشأن آثار حرب العراق على يد أولئك الذين عاشوها. تم تصميم سلسلة مؤتمرات حوارات في جامعة جورجتاون في قطر لتقديم منصة عامة تشجع على مشاركة المجتمع وتبادل المعرفة وحل المشكلات المبتكر.
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