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ماذا يفعل كوب واحد من القهوة في جسمك

9/7/2023 3:08:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan) تغنى الكثير على مر التاريخ، إما بطعم القهوة أو رائحتها الطازجة، واعتبر البعض أنها واحدة من أعظم "الاختراعات" في العالم. وبالنسبة للعديد من الأشخاص، أصبح كوب القهوة روتينا يوميا، حيث يحتسونه قبل حتى أن يفكروا في القيام بأي شيء في يومهم، ولآخرين فإنه لا شيء أفضل من تناوله في منتصف اليوم.
وإذا كنت واحدا من العديد من الأشخاص الذين يشربون القهوة كل يوم، فمن المهم معرفة ما تفعله هذه العادة بجسمك، ما بين الفوائد والأضرار، بحسب مقال لموقع "إيتينغ ويل" الذي جمع الأمرين من خلال العديد من الدراسات.
1- المزيد من الطاقة
تحتوي حبوب القهوة على الكافيين، وهو منبه طبيعي يمكن أن يساعد على الشعور بمزيد من النشاط، إذ يحفز الجهاز العصبي المركزي، مما يساعد الأشخاص على الحصول على المزيد من الطاقة. كما ثبت أن تناول القهوة يحفز حركية القولون، أو الحركة التي تحدث بالجهاز الهضمي.

2- تحسين المزاج يتفق العديد من محبي القهوة على أن فنجان القهوة الجيد هو تذكرة السعادة. وهناك بيانات فعلية تدعم هذه الفكرة. وأظهرت دراسة أجريت عام 2019، نشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء وعلم الأدوية الأساسي والسريري، أن البالغين الأصحاء شهدوا تحسنا في الحالة المزاجية بعد 30 دقيقة من تناول الكافيين.
وأدى شرب القهوة العادية إلى تحسين الحالة المزاجية بشكل أعلى وأكثر أهمية من شرب القهوة منزوعة الكافيين.

3- تقليل خطر الإصابة بالزهايمر تحتوي القهوة أيضا على عدد من مركبات البوليفينول النشطة بيولوجيا، التي قد تدعم جوانب معينة من صحتنا، بما في ذلك صحة الدماغ.
وتشير أدلة منشورة عام 2021 في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية إلى أن استهلاك القهوة قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض الحالات التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر ومرض باركنسون والخرف.
4- القلب والأوعية الدموية وفقا لدراسة أجريت عام 2018، نشرت في مجلة الكيمياء الزراعية والغذائية، يرتبط استهلاك القهوة يوميا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
5- تحسين وظيفة الغدة الدرقية وجدت دراسة نشرت عام 2023 في مجلة التغذية، وجود علاقة محتملة بين تناول الكافيين المعتدل وتحسين وظائف الغدة الدرقية بين الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات التمثيل الغذائي.

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