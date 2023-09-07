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طائرة فرنسية تحط في مطار الملك حسين الدولي

9/7/2023 3:07:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حطت طائرة سياح فرنسية، أمس الاربعاء ، في مطار الملك الحسين الدولي في العقبة، قادمة من باريس بدعم من هيئة تنشيط السياحة، بحسب بيان للهيئة.
ووفق البيان، سيبلغ عدد ركاب الشركة المنظمة ووكيلها الأجنبي، خلال الموسم السياحي الحالي من أيلول وحتى نهاية العام الحالي، 3400 راكب تشمل سياحًا فرنسيين.
وأكد وزير السياحة والآثار، مكرم القيسي، أهمية هذه الخطوة التي من شأنها "التأكيد على عودة العمل على استقطاب المزيد من رحلات الطيران بقصد السياحة إلى المملكة".
وأشار القيسي وهو رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة أيضًا، إلى أن استقبال الطائرة السياحية في العقبة وانطلاق السياح منها لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة: "سيدعم السياحة نحو الأمام، ويسهم بدوران عجلة الحركة السياحية".
وقال إن "هذه الخطوة جاءت بجهود مشتركة وبروح الفريق بين وزارة السياحة والآثار والهيئة وسلطة العقبة والشركات السياحية المعنية؛ بهدف النهوض بالنشاط السياحي في المملكة".
مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات، أكد أن المملكة "تجني ثمار السياحة من خلال الزيادة في تدفقات أعداد السياح إليها بما يسهم في زيادة الناتج الاقتصادي".
وأشار إلى أن الهيئة "تعمل جاهدة على استقطاب طائرات من دول أخرى" مبيناً أن "لدى الهيئة استراتيجية متكاملة لدعم الطائرات العارضة ومنخفضة التكاليف".
وبين أن الهيئة "اتبعت سياسة الدعم باستقطاب الطيران العارض، بعد إعفاء الحكومة لضريبة المغادرة والدعم المقدم على الطيران العارض والمنتظم ومنخفض التكاليف في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة".

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